Бородянский сообщил, кто займется пересмотром 11-го питчинга Госкино

Пересмотром 11-го питчинга Госкино будет заниматься Совет по господдержке кино. Об этом министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский сообщил во время пресс-конференции на медийном форуме KYIV MEDIA WEEK 16 сентября.

Он сказал журналистам, что Госкино превысило свои полномочия при утверждении победителей 11-го питчинга: “Был проведен конкурс, на котором фильмы завоевали победу на сумму 1,7 млрд грн. Текущее финансирование Госкино составляет 500 млн грн в год. На наш взгляд, Госкино вышло за рамки своих полномочий. На конкурсе были представлены только игровые, дебютные арт-фильмы и не были вообще представлены анимации, сериалы, документальные фильмы. Этот конкурс закрыл возможность получить государственное финансирование достаточно мощной части индустрии”.

Владимир Бородянский сообщил, что обратился к Совету по господдержке кинематографии с просьбой проанализировать результат 11-го питчинга.

“Я обратился к ним с просьбой проанализировать действия и принять решение, что с этим всем делать. Сейчас представители Совета думают, как решить этот вопрос…Министр не может останавливать, отменять конкурс”, – сказал он.

Бородянский подчеркнул, что 11-й питчинг Госкино “определил стратегию государства на три года” и сообщил про два возможных пути решения – поднять необходимое для победы минимальное количество баллов при оценивании проектов экспертной радой и ввести в коммерческом кино “показатель успешности” продюсеров и режиссеров.

Ранее «Телекритика» писала, что Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики намерен пересмотреть принцип финансирования кино.