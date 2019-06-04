10 советов журналистам, пострадавшим при исполнении профессиональных обязанностей

Недавно «Телекритика» уже спрашивала у юристов, спортсменов и журналистов, как следует действовать сотрудникам СМИ, если они сталкиваются с агрессией. Отдельно мы попросили Национальный союз журналистов Украины подготовить короткую памятку, которая поможет коллегам в трудной ситуации, – во время разгона демонстрации и других массовых мероприятий, нападения при проведении журналистского расследования, неадекватного поведения представителей силовых структур и так далее.
1.
По возможности зафиксируйте противоправные действия на видео, диктофон и другие технические средства, что поможет в дальнейшем идентифицировать личность правонарушителя и доказать факт совершения противоправного деяния. Если рядом с вами есть коллеги и знакомые, попросите их также зафиксировать события на видео. Для этого подойдет даже обычный смартфон.
2.
Позвоните на 102 и сообщите о совершении в отношении вас преступления. Это важно, ведь ваш звонок будет зафиксирован полицией. По телефону кратко опишите, что произошло, и попросите, чтобы на место совершения правонарушения направили полицейских.
3.
Запишите фамилию, имя и отчество свидетелей, а также их контактные данные (телефоны, адрес электронной почты, другую информацию, которую лицо о себе предоставит).
4.
Сообщите руководству средства массовой информации, где вы работаете, об инциденте. В зависимости от обстоятельств дела, необходимо решить вопрос о том, стоит ли на место происшествия направить коллег-журналистов для освещения события в СМИ.
5.
Если в результате противоправных действий нанесен вред вашему здоровью, звоните на 103 и вызывайте скорую помощь. При осмотре врачом четко и внимательно опишите повреждения, которые вы получили, чтобы все симптомы и жалобы были внесены в медицинскую документацию. Не отказывайтесь от медицинских исследований, которые будет назначать врач (рентген, компьютерная томография и т. д.), поскольку нередко во время досудебного расследования возникает необходимость в проведении судебно-медицинской экспертизы по материалам медицинской документации.
6.
Подайте в местный отдел полиции по месту совершения противоправного деяния заявление о преступлении. Если противоправные действия в отношении вас совершил работник полиции, то заявление о преступлении необходимо подать в местную прокуратуру.
7.
Проследите за тем, чтобы у вас было доказательство, подтверждающее подачу заявления о преступлении. В течение 24 часов с момента подачи заявления о преступлении следователь должен внести ее в Единый реестр досудебных расследований. Соответственно, через сутки после подачи указанного заявления необходимо еще раз обратиться в правоохранительный орган и спросить, кому из следователей передано дело, номер уголовного производства, по какой статье УК Украины оно открыто.
8.
Если в течение 24 часов с момента подачи вами заявления о преступлении оно не внесено в ЕРДР, бездействие следователя в течение 10 дней можно обжаловать в суде.
9.
Покупая лекарства, оплачивая медицинские исследования, сохраняйте справки, где отражены врачебные назначения и чеки, подтверждающие ваши расходы, поскольку они станут доказательствами нанесенного вам ущерба. Эти расходы затем могут взиматься с правонарушителя путем предъявления иска.
10.
Если повреждена техника, которую вы используете в профессиональной деятельности, или другое ваше имущество, не выбрасывайте ее. Во время досудебного следствия ее могут признать вещественным доказательством. Кроме того, для определения размера причиненного вам вреда может назначаться товароведческая экспертиза, которая определит размер ущерба.