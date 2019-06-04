10 советов журналистам, пострадавшим при исполнении профессиональных обязанностей

5.

Если в результате противоправных действий нанесен вред вашему здоровью, звоните на 103 и вызывайте скорую помощь. При осмотре врачом четко и внимательно опишите повреждения, которые вы получили, чтобы все симптомы и жалобы были внесены в медицинскую документацию. Не отказывайтесь от медицинских исследований, которые будет назначать врач (рентген, компьютерная томография и т. д.), поскольку нередко во время досудебного расследования возникает необходимость в проведении судебно-медицинской экспертизы по материалам медицинской документации.