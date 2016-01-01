Вдыхай: чем дышать в мегаполисе
Гид по чистому воздуху
Как эко-стартапы, чат-боты и технологичные устройства помогут сделать воздух чище
Вы знали, что человек потребляет в 7 раз больше воздуха, чем еды и воды? Житейский парадокс: мы крайне обеспокоены своим рационом, но редко задумываемся о качестве воздуха, которым дышим.

С каждым днем становится очевидно, что проблема чистого воздуха – это не просто тренд в соцсетях, связанный с осознанностью и эко-движением. Наши семьи, коллеги по работе и просто все, кто живут в больших городах, начинают ощущать влияние загрязнения. Мы не хотим вас пугать, но считаем важным поговорить об этой проблеме и разобраться, насколько загрязненный воздух влияет на каждого из нас и как можно улучшить ситуацию, используя крутые технологии.
Чистый воздух в Киеве

Экологи давно бьют тревогу: Киев вошел в десятку самых загрязненных городов мира с показателем 67,55 балла по индексу загрязнения. Мы вас очень понимаем, если ваша рука прямо сейчас потянулась закрыть окно.

Актуальные технологии, мониторинг и нестандартные подходы к очищению воздуха, как связаны вредные испарения и плохое самочувствие, ставить ли знак равенства между загрязненным воздухом снаружи и воздухом внутри помещения – об этом и многом другом в спецпроекте «Телекритики».
Сейчас каждый может посмотреть статистику загрязненности воздуха в режиме реального времени – достаточно перейти на карту https://aqicn.org с более чем 5000 источников данных со всего мира, в том числе и из Украины.

Степень загрязнения делится на 6 уровней. От «хороший» (Good) – зеленого цвета до «опасный» (Hazardous) – темно-красного цвета, а сама карта обновляется каждые 15 минут с помощью данных 8000 станций мониторинга качества воздуха разных стран.
Ежедневно мы вдыхаем около 2 млрд мелкодисперсных частиц,
половина из которых выводится организмом
Важно знать:

Мелкодисперсная пыль фракции РМ2.5 не задерживается природными барьерами организма и провоцирует проблемы дыхательный путей, попадая даже в альвеолы легких. Фактически РМ2.5 – это смесь частиц пыли, золы, сажи, а также сульфатов и нитратов, находящихся во взвешенном состоянии в воздухе.

Она разносится по кровеносной системе во все органы, а при длительном воздействии является причиной сужения и закупорки сосудов. Промышленная пыль таких фракций содержит тяжелые металлы и токсичные вещества.

Украинский эко-стартап и чистый воздух
Количественное превосходство «не нормы» нас не удивляет, но близлежащая Европа радует зеленью. Отображенные на карте Украины Киев, Львов и Днепропетровск вроде бы также зелены, но не спешите выдыхать с облегчением, программа SaveEcoBot показывает в режиме реального времени качество воздуха в украинских городах.

Есть еще альтернативный Telegram-бот @aqualitybot, занимающийся мониторингом по ситуации в Киеве.
Бот позволяет узнать точное состояние загрязненности воздуха в Украине прямо в вашем смартфоне – это реальность. Все благодаря девятерым неравнодушным жителям Днепра – создателям первого в Украине экологического бота для мониторинга загрязненности окружающей среды, норм и отклонений от допустимого значения.

Ирина Черныш, представитель команды SaveEcoBot, была у истоков создания эко-бота. Проект органично родился из необходимости отслеживать документы, связанные с новой для Украины европейской процедурой – оценкой влияния на окружающую среду. На момент создания бота эко-активисты занимались защитой конституционного права граждан на чистую и безопасную окружающую среду. На начальном этапе это был сбор разрешительных документов.

Павел Ткаченко, один из лидеров группы, программист с системным мышлением, решил автоматизировать этот процесс. Так был создан первый в Украине экологический чат-бот SaveEcoBot, который отслеживает в открытых базах данных нужные документы. Функция отслеживания состояния воздуха стала следующим органичным шагом. Проанализировав мировой опыт, участники группы остановились на системе Luftdaten, разработанной и испытанной в Штутгарте (Германия) в компании OK Lab Stuttgart. Привлекли людей к установлению датчиков у себя за окном. Теперь SaveEcoBot – это единственный чат-бот, который собирает данные со своих станций и станций других проектов и граждан. За месяц к боту прибавилось 55 станций (в том числе субъектов государственного мониторинга) в 5 областях Украины и Киеве. Команда сотрудничает с aqicn.org и другими крупными мировыми системами, передавая им данные и расширяя сеть датчиков по Украине.

Как утверждает Ирина Черныш, главный месседж проекта – данные об уровне загрязнения воздуха должны быть открытыми и доступными в один клик для граждан в любой области Украины.

Эксперты утверждают, что плохое самочувствие связано с качеством воздуха


Ведущие экологи США считают загрязненность воздуха внутри помещения одним из топ-5 факторов воздействия на здоровье человека: увеличивается риск респираторных заболеваний, болезней сердца и даже рака. По мнению Ирины Черныш (SaveEcoBot), этот факт очевиден:


«Конечно, существует взаимосвязь – чем загрязненнее воздух снаружи, тем загрязненнее он внутри помещения. Ведь никто из нас не живет в замкнутой экосистеме дома. И только когда мы точно знаем о качестве снаружи, мы можем обеспечивать безопасное проветривание помещений, поскольку мелкодисперсная пыль РМ10 и РМ2.5 невидима человеческому глазу, но вредит здоровью человека. Особенно здоровью уязвимых групп – дети, пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы».

По статистике, воздух внутри помещения в 2-5 раз грязнее уличного, потому что к внешним добавляются внутренние источники загрязнения – испарения от мебели, обоев, ламината, следы от приготовления пищи, сигаретного дыма и другое.
Главные причины загрязнения воздуха

• Продукты сгорания нефти, газа, керосина, угля и древесины

• Строительная пыль

• Табачный дым: основная причина рака легких и возбудитель риска сердечных заболеваний, заболеваний нижних дыхательных путей, ушных инфекций и т. д.

• Радон – радиоактивный газ: содержится в земле и часто попадает в колодезную воду. Ежегодно вызывает около 20 тыс. смертей от рака легких

• Споры плесени: усугубляют астму и аллергию, производят потенциально токсичные микотоксины, известные как грибки

• Формальдегид: выделяется мебелью из определенных прессованных смесей древесины (фанера, ДСП), также из продуктов сгорания, табачного дыма, асбеста и клеев.
Формальдегид вызывает раздражение глаз, носа и горла, серьезные аллергические реакции, является вероятной причиной рака

• Запах бытовой химии и средств личной гигиены: комбинация почти 200 различных химических веществ, агрессивное воздействие которых индивидуально для каждого организма. Вызывает раздражение глаз, носа и горла, содержит потенциальные химические возбудители рака.

Важно! Некоторые из бытовых чистящих средств периодически выделяют токсичные вещества во время использования, другие (например, освежители воздуха) – выделяют их постоянно. Особо опасны газовые загрязнители – радон и формальдегид. Асбест или споры плесени также опасны.

• Пестициды
Лайфхаки, как оценить качество воздуха
1. Не хотим показаться капитаном Очевидностью, но, если на окнах или стенах скапливается конденсат, воздух затхлый, присутствует плесень или грибок – это явные признаки проблем с вентиляцией.

2. Проверка уровня радона. Поскольку радон не имеет цвета и запаха, его невозможно обнаружить без специального устройства. Устройство недорогое, доступно в магазинах товаров для дома или через интернет, ценовой диапазон – от 10 до 30 долларов.


Как с этим бороться?
3 стратегии

1. Удаляем причину (самый эффективный метод):

Например, если вы обнаружите чрезмерный уровень радона в вашем доме, установка соответствующей системы по его снижению будет наилучшим способом вернуть радон в пределы нормы. То же касается борьбы с плесенью и грибком, отказа от бытовой химии путем перехода на органические средства.

2. Улучшаем вентиляцию

Улучшение вентиляции значительно улучшает качество воздуха в помещении, а значит и ваше самочувствие. Открыв окна и позволяя домашнему воздуху циркулировать с воздухом снаружи, вы уменьшите уровень многих загрязняющих веществ в вашем доме. Это особенно важно, когда вы занимаетесь деятельностью, которая может привести к высоким уровням загрязнения – например, покраска или другие проекты по благоустройству дома или даже приготовление пищи. Дело в том, что при приготовлении пищи в воздух попадают мелкие частицы гари, которые глубоко проникают в легкие. Причем, в плохо вентилируемых помещениях концентрация таких мелких частиц в воздухе обычно в десятки раз превышает допустимую норму.

3. Устройства для очищения воздуха

Круто, что технологии позволяют нам достаточно эффективно и несложно решать даже проблему контроля чистоты воздуха в помещении. Все что требуется – купить небольшое (по меркам бытовой техники) устройство, нажать кнопку «On/Off» и скачать приложение на мобильный.

Воздухоочистители новой генерации могут очищать воздух в помещении фактически от всех вредных частиц и делают это бесшумно, обладают встроенной функцией очищения воздуха от PM2.5 частиц. Главное условие – не открывать окна в помещении в процессе очищения, потому что воздух снаружи содержит повышенное количество PM2.5
Например, компания Philips разрабатывает комплексные домашние приборы для очищения воздуха без использования ионов, озона и вредных химикатов. Технология очищения VitaShield Intelligent Purification System (IPS) имеет три вида фильтров и очищает воздух в помещении от самых мелких загрязняющих частиц размером до 0,003 um (0,000003 мм), которые в 100 раз меньше PM2.5. Напомним, что частицы PM2.5 – это вредные частички органического происхождения очень мелких размеров.
Мы подготовили простой гид, как начать действовать уже сегодня, чтобы приблизить качество воздуха в офисе или дома к идеальному:

• Проверьте уровень опасных частиц в воздухе и воде и, если необходимо, установите соответствующую очистительную систему

• Используйте органические средства личной гигиены и бытовую химию без резкого запаха. Это уменьшит воздействие раздражающих и вредных химических веществ

• Не курите, особенно в помещении

• Покупая мебель из прессованной древесины, убедитесь в наличии сертификата GreenGuard

• Plants are friends – чем больше домашних растений, тем чище воздух внутри помещения

• Следите за уровнями вентиляции и влажности воздуха, которая в норме должна быть 40–60%

• Открывайте окна на не менее чем 15 минут каждый день

Установите фильтры в системах вентиляции в помещениях, где проводите больше всего времени (офис, кухня, спальня и т. д.) – бюджетно и эффективно
Самые интересные современные эко-проекты
«Биосолярная листва» поглощает углекислый газ с мощностью 100 деревьев

Ученые имперского колледжа Лондона разработали «биосолярную листву» из микроводорослей и фитопланктона, которая обрабатывает углекислый газ при низком давлении и выделяет растительный белок. Листвой обрастут солнечные батареи и «бионические деревья» Arborea, которые при использовании площади, как поверхность одного дерева, будут выделять в 100 раз больше кислорода.
Friends of the Earth – благотворительная организация в Великобритании, которая устанавливает пробирки с датчиками качества воздуха, чтобы каждый британец мог узнать о загрязненности воздуха в его районе. Наглядность = понимание проблемы.
Еще один пример на пути к понимаю проблемы чернила Air INK, сделанные из загрязненного воздуха.
The Smog-Free Towerфильтр для смога, превращающий его в драгоценные камни

Детище голландского художника Дана Рузгаарде представляет из себя вакуум, который всасывает смог и конденсирует частицы в драгоценные камни. Энергозатраты башни относительно малы.
Стены с мхом, который очищает воздух, как 275 деревьев

Немецкие стартаперы разработали CityTree – вертикальное устройство с мхами и лишайниками, похожее на рекламный щит. Каждый такой «щит» при небольшой стоимости и пространстве поглощает до 240 тонн углекислого газа в год, а это производительность 275 деревьев.
Лес на зданиях провинции Цзянсу (Китай)
Нанкинский вертикальный лес в перспективе будет поглощать 25 тонн углекислого газа и выделять 60 кг кислорода в сутки, что улучшит состояние воздуха в 3000 раз. Предлагаемый проект включает в себя 3000 различных установок и должен завершиться в этом году.
Пылесос для воздуха

Голландцы из Evinity Group в 2016 году дебютировали с огромным промышленным пылесосом, удаляющим загрязняющие вещества из воздуха.

Он удаляет мелкие и ультратонкие частицы, которые определены Всемирной организацией здравоохранения как канцерогенные риски. Авторы изобретения утверждают, что их пылесос может удалять 100% мелких частиц и 95% ультратонких частиц в радиусе 984 фута (300 метров).
Как справедливо считают эко-активисты, чем меньше равнодушных к экологии среди граждан, тем больше вероятность добиться содействия со стороны политиков. Даже самый маленький вклад в заботу об окружающей среде, например, сортировка домашнего мусора или посадка деревьев возле дома – большая перемена в будущем! Давайте быть сознательными! Будущее планеты – это будущее наших детей.