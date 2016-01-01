Бот позволяет узнать точное состояние загрязненности воздуха в Украине прямо в вашем смартфоне – это реальность. Все благодаря девятерым неравнодушным жителям Днепра – создателям первого в Украине экологического бота для мониторинга загрязненности окружающей среды, норм и отклонений от допустимого значения.



Ирина Черныш, представитель команды SaveEcoBot, была у истоков создания эко-бота. Проект органично родился из необходимости отслеживать документы, связанные с новой для Украины европейской процедурой – оценкой влияния на окружающую среду. На момент создания бота эко-активисты занимались защитой конституционного права граждан на чистую и безопасную окружающую среду. На начальном этапе это был сбор разрешительных документов.



Павел Ткаченко, один из лидеров группы, программист с системным мышлением, решил автоматизировать этот процесс. Так был создан первый в Украине экологический чат-бот SaveEcoBot, который отслеживает в открытых базах данных нужные документы. Функция отслеживания состояния воздуха стала следующим органичным шагом. Проанализировав мировой опыт, участники группы остановились на системе Luftdaten, разработанной и испытанной в Штутгарте (Германия) в компании OK Lab Stuttgart. Привлекли людей к установлению датчиков у себя за окном. Теперь SaveEcoBot – это единственный чат-бот, который собирает данные со своих станций и станций других проектов и граждан. За месяц к боту прибавилось 55 станций (в том числе субъектов государственного мониторинга) в 5 областях Украины и Киеве. Команда сотрудничает с aqicn.org и другими крупными мировыми системами, передавая им данные и расширяя сеть датчиков по Украине.



Как утверждает Ирина Черныш, главный месседж проекта – данные об уровне загрязнения воздуха должны быть открытыми и доступными в один клик для граждан в любой области Украины.



