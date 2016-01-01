1. Не хотим показаться капитаном Очевидностью, но, если на окнах или стенах скапливается конденсат, воздух затхлый, присутствует плесень или грибок – это явные признаки проблем с вентиляцией.
2. Проверка уровня радона. Поскольку радон не имеет цвета и запаха, его невозможно обнаружить без специального устройства. Устройство недорогое, доступно в магазинах товаров для дома или через интернет, ценовой диапазон – от 10 до 30 долларов.Как с этим бороться?
3 стратегии1. Удаляем причину (самый эффективный метод):
Например, если вы обнаружите чрезмерный уровень радона в вашем доме, установка соответствующей системы по его снижению будет наилучшим способом вернуть радон в пределы нормы. То же касается борьбы с плесенью и грибком, отказа от бытовой химии путем перехода на органические средства.2. Улучшаем вентиляцию
Улучшение вентиляции значительно улучшает качество воздуха в помещении, а значит и ваше самочувствие. Открыв окна и позволяя домашнему воздуху циркулировать с воздухом снаружи, вы уменьшите уровень многих загрязняющих веществ в вашем доме. Это особенно важно, когда вы занимаетесь деятельностью, которая может привести к высоким уровням загрязнения – например, покраска или другие проекты по благоустройству дома или даже приготовление пищи. Дело в том, что при приготовлении пищи в воздух попадают мелкие частицы гари, которые глубоко проникают в легкие. Причем, в плохо вентилируемых помещениях концентрация таких мелких частиц в воздухе обычно в десятки раз превышает допустимую норму.3. Устройства для очищения воздуха
Круто, что технологии позволяют нам достаточно эффективно и несложно решать даже проблему контроля чистоты воздуха в помещении. Все что требуется – купить небольшое (по меркам бытовой техники) устройство, нажать кнопку «On/Off» и скачать приложение на мобильный.
Воздухоочистители новой генерации могут очищать воздух в помещении фактически от всех вредных частиц и делают это бесшумно, обладают встроенной функцией очищения воздуха от PM2.5 частиц. Главное условие – не открывать окна в помещении в процессе очищения, потому что воздух снаружи содержит повышенное количество PM2.5
Например, компания Philips
разрабатывает комплексные домашние приборы для очищения воздуха без использования ионов, озона и вредных химикатов. Технология очищения VitaShield Intelligent Purification System (IPS) имеет три вида фильтров и очищает воздух в помещении от самых мелких загрязняющих частиц размером до 0,003 um (0,000003 мм), которые в 100 раз меньше PM2.5. Напомним, что частицы PM2.5 – это вредные частички органического происхождения очень мелких размеров.