Сергей Смелянский возглавил новую компанию на рекламном рынке Украины – Ocean Media Plus

В 2021 году Ocean Media Plus будет продавать прямую рекламу и медийное спонсорство одной сделкой. Об этом «Телекритике» сообщил генеральный директор Ocean Media Plus Сергей Смелянский.

«Я уже более 10 лет работаю в продажах прямой рекламы и за это время построил достаточно хорошие отношения как с клиентами, так и с партнерами. Мы с командой пришли к мнению, что пришло время перемен. Перемен, которые будут развивать рекламный рынок и пойдут на благо рекламодателям. Именно поэтому была создана новая компания Ocean Media Plus. Здесь заложен понятный символизм: к мощностям Океана и экспертной команды мы прибавляем новые возможности для клиентов, создадим новое качество размещения прямой рекламы и медийного спонсорства, введем новую скорость обслуживания, а также добавим новые инструменты и выведем наши инновации. Мы пришли с нашим видением в группу StarLightMedia и заключили договоры на 2021-2023 годы по размещению рекламы наших клиентов в эфире каналов StarLightMedia (ICTV, Новый канал, СТБ, М1, М2, Оце ТБ)».

Компания объявила о начале продаж телевизионной рекламы на 2021год и готова выдавать ценовые условия.

По словам Смелянского, начиная с 2021, компания Ocean Media Plus будет реализовывать в рамках одной сделки как прямую рекламу, так и медийное спонсорство: «Мы сделали такой важный шаг для того, чтобы лучше соответствовать потребностям наших клиентов: обеспечить качественный охват их аудитории и управление всем размещением в одном месте. Размещение будет проходить по 20 целевым аудиториям с оптимизированными миксами каналов».

Компания сделала доступным размещение классом Custom, он будет дороже базовой цены Programmatic на +15%. Ocean Media Plus также предоставляет скидку -6% тем, кто подтвердит соглашение до 1 декабря 2020 года.

«Команда Ocean Media Plus с оптимизмом смотрит в 2021 год, бизнес и экономика уже адаптировались ко всем карантинным ограничениям. Объем розничной торговли уже в августе восстановился после локдауна весной 2020. Учитывая, что телевизионный рынок после каждого кризиса восстанавливается быстрее экономики, мы прогнозируем его рост в 2021 году более чем на 15% в гривне», – добавил Сергей Смелянский.

Напомним, в сентябре сообщалось, что заполняемость рекламных блоков на украинском телевидении достигла 91%.

Читайте также:

Фото: Ocean Media

Підписуйтесь на «Телекритику» у Telegram та Facebook!