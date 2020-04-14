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На протяжении марта и апреля в Украине зафиксировано 15 нарушений свободы слова

от Telekritika
От Telekritika 309
Главная Новости На протяжении марта и апреля в Украине зафиксировано 15 нарушений свободы слова

Больше всего нарушений зафиксировано в Киеве и области.

Институт массовой информации зафиксировал в течение марта-апреля 15 нарушений свободы слова, связанных с действием карантина, объявленного из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте ИМИ.

Эти нарушения касаются применения физической силы против журналистов во время съемок сюжетов о соблюдении карантина, препятствий в работе, неправомерных недопусков представителей СМИ на заседания горсоветов и райсоветов со ссылкой на карантин и тому подобное.

Так, больше всего нарушений зафиксировано в Киеве и области, на Херсонщине – по четыре случая, два случая на Днепропетровщине, и по одному случаю в Хмельницкой, Львовской, Буковинской, Полтавской областях и в Черкассах.

ИМИ отмечает, если нарушили ваши профессиональные журналистские права – обращайтесь на горячую линию по телефону (050) 447 70 63 и на электронный адрес info@imi.org.ua.

Напомним, во время карантина 46% журналисток почувствовали увеличение нагрузки за работу из дома, тогда как только 22% журналистов отмечают увеличение нагрузки.

Фото: unsplash

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