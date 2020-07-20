От Зеленского потребовали ликвидировать Окружной административный суд Киева

Ряд правозащитных и общественных организаций завили о необходимости ликвидации Окружного административного суда Киева. Поводом для этого стал очередной скандал, связанный с этим судом: 17 июля НАБУ и САП сообщили о подозрениях его судьям и связанным с ними лицам в совершении ряда преступлений. Об этом сообщается на сайте Transparency International Ukraine.

«Обнародованные материалы в очередной раз показали, что предоставленные суду полномочия используются для воздействия на другие органы власти и удовлетворения личных потребностей. А деятельность ОАСК не имеет ничего общего с осуществлением беспристрастного и справедливого правосудия», — сказано в обращении организаций к Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Поэтому они призывают инициировать ликвидацию суда и подать законопроект о передаче в Верховный Суд отдельных категорий дел, подсудных этому суд, чтобы избежать подобных злоупотреблений в будущем.

Помимо Transparency International Ukraine заявление подписали Фонд Dejure, Центр противодействия коррупции, Всеукраинское Объединение «Автомайдан», движение «Чесно», Центр экономической стратегии, Институт законодательных идей, Центр общественного мониторинга и исследований, Междисциплинарный научно-образовательный центр противодействия коррупции в Украине (ACREC), Сеть защиты национальных интересов «Антс», антикоррупционный штаб, Харьковский антикоррупционный центр.

Напомним, отвечая на вопрос «Телекритики», почему судебные решения относительно СМИ должен принимать Окружной административный суд Киева, который постоянно оказывается в центре скандалов, соавтор законопроекта «О медиа» Никита Потураев заявил, что это предусмотрено законом о судоустройстве. «Мы сами не особо этим счастливы, но поделать ничего не можем», — сказал он.

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Фото: Unsplash

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