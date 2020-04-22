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НСЖУ разработал программу поддержки украинских медиа

от Telekritika
От Telekritika 316
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НСЖУ разработал программу поддержки украинских медиа

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) разработал программу антикризисной поддержки украинских независимых медиа, которые страдают из-за кризиса, вызванного эпидемией и карантинными ограничениями, и предложила ее проект руководству страны, сообщает пресс-служба.

«В сотрудничестве с почти 100 редакциями наработано Программу антикризисной поддержки онлайн и печатных СМИ, которая предусматривает налоговые, экономические и организационные мероприятия. При этом в НСЖУ отмечают, что варианты антикризисной поддержки СМИ и журналистов не просто нарабатываются, а уже реализуются в различных странах – Литве, Канаде, Бельгии, Италии. В Украине же до сих пор не решен даже вопрос с разрешением на работу точек розничной продажи прессы», – говорится в релизе.

В частности НСЖУ предлагает безотлагательно уменьшить нагрузку на фонд оплаты труда редакций СМИ:

  • отменить или снизить вдвое ЕСВ;
  • отменить налог на доходы физических лиц для официально трудоустроенных работников печатных и онлайн-медиа;
  • предусмотреть дотации на заработную плату работников редакции в течение карантина или возмещения 40% фонда заработной платы;
  • ввести налоговые каникулы для печатных медиа до конца 2020 года.

Кроме этого, предлагается установить другие налоговые льготы и продлить их после карантина, а также осуществить «государственный» или «региональный заказ» у печатных и онлайн СМИ с важной информацией относительно карантина и преодоления эпидемии в Украине, или заказ спецвыпусков, которые оплачивает правительство. Также НСЖУ подчеркивает необходимость поддержать местные газеты, которые недавно были разгосударствлены, предусмотрев для них финансовую помощь в размере 100 тыс. грн, а также предоставив льготные кредиты.

Вариантами поддержки могут быть и снижение стоимости подписки или компенсация почтовых тарифов на доставку прессы. А среди организационных мероприятий – разрешение работать газетным киоскам в период карантина, разрешение на реализацию газет в аптеках и меры для расширения реализации газет в супермаркетах.

Напомним, ранее НСЖУ сообщал о том, что украинские медиа теряют источники доходов.

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Фото: Unsplash

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