НовостиТВ

«Зеонбуд» выключил «112 Украина» в ночь на 28 сентября

от Telekritika
От Telekritika 565
Главная Новости «Зеонбуд» выключил «112 Украина» в ночь на 28 сентября

Телеканал «112 Украина» приостановил вещание в эфирной цифровой сети в 00:00 субботы, 28 августа.

Провайдер эфирного цифрового телевидения «Зеонбуд» остановил вещание телеканала «112 Украина» в полночь с пятницы на субботу, 28 сентября. Об этом сообщают пользователи сети. В видеосервисе YouTube доступно видео последних минут эфира телеканала в сети DVB-T2.

Соответствующие действия провайдера связаны с решением Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания от 26 сентября не продлевать телеканалу пять региональных цифровых лицензий вещателя из-за самовольной смены программной концепции и логотипа.

Генеральный директор телеканала «112 Украина» Егор Бенкендорф 27 сентября на своей Facebook-странице сообщил, что сокращений на канале в связи с потерей цифровой лицензии не будет: «Никаких сокращений на телеканале не планируется. Мы продолжаем работать. И я, и весь наш коллектив знает: хороший и качественный продукт всегда найдет своего зрителя. Сейчас, когда у нас сужается аудитория, мы должны еще выше поднять планку: чтобы у зрителя был стимул искать нас на спутнике, в интернете и в кабеле», – отметил он.

Как сообщалось ранее, согласно телеисследованию Nielsen, отсутствие телеканала в эфирной цифровой сети понизит рейтинги «112 Украина» на треть, но при этом канал останется первым в информационной нише. 

Отметим, телеканал «112 Украина» вместе с каналами ZIK и NewsOne входит в медиахолдинг «Новости» народного депутата «Оппозиционная платформа – За жизнь» и давнего политического и бизнес-партнера Виктора Медведчука Тараса Козака. Среди трех каналов холдинга общенациональная цифровая лицензия есть только у телеканала ZIK.

Фото: «112 Украина»

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас так же может заинтересовать

«Музей новостей»: голограмма Аллы Мазур и десять залов интерактива...

03.03.2017

Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо и Квентин Тарантино...

01.03.2018

Disney/FOX и Comcast/SKY опередили Netflix и Amazon по...

11.12.2018

The Village в Украине запустилось

23.03.2017

Завтра на Netflix выйдет продолжение документального сериала о...

19.04.2018

Пока Собчак просит Олега Сенцова одуматься, к голодовке...

31.05.2018

??‍♂️ Фильмы Скорсезе и Содерберга не покажут в...

18.03.2019

СТБ снимает новый проект – кулинарный тревел «Страва...

20.11.2018

Украина занимает четвертое место в мире по уровню...

05.05.2017

«Триолан» заблокировал сайт «Корреспондент»

15.08.2019