«Зеонбуд» выключил «112 Украина» в ночь на 28 сентября

Провайдер эфирного цифрового телевидения «Зеонбуд» остановил вещание телеканала «112 Украина» в полночь с пятницы на субботу, 28 сентября. Об этом сообщают пользователи сети. В видеосервисе YouTube доступно видео последних минут эфира телеканала в сети DVB-T2.

Соответствующие действия провайдера связаны с решением Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания от 26 сентября не продлевать телеканалу пять региональных цифровых лицензий вещателя из-за самовольной смены программной концепции и логотипа.

Генеральный директор телеканала «112 Украина» Егор Бенкендорф 27 сентября на своей Facebook-странице сообщил, что сокращений на канале в связи с потерей цифровой лицензии не будет: «Никаких сокращений на телеканале не планируется. Мы продолжаем работать. И я, и весь наш коллектив знает: хороший и качественный продукт всегда найдет своего зрителя. Сейчас, когда у нас сужается аудитория, мы должны еще выше поднять планку: чтобы у зрителя был стимул искать нас на спутнике, в интернете и в кабеле», – отметил он.

Как сообщалось ранее, согласно телеисследованию Nielsen, отсутствие телеканала в эфирной цифровой сети понизит рейтинги «112 Украина» на треть, но при этом канал останется первым в информационной нише.

Отметим, телеканал «112 Украина» вместе с каналами ZIK и NewsOne входит в медиахолдинг «Новости» народного депутата «Оппозиционная платформа – За жизнь» и давнего политического и бизнес-партнера Виктора Медведчука Тараса Козака. Среди трех каналов холдинга общенациональная цифровая лицензия есть только у телеканала ZIK.

Фото: «112 Украина»