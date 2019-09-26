Отсутствие цифровых лицензий понизит рейтинги «112 Украина» на треть – телерейтинги Nielsen

Телеканал «112 Украина» потеряет 36% в рейтингах после отключения в эфирной цифровой сети компании «Зеонбуд». При этом вещатель останется первым в информационной нише. Об этом на своей Facebook-странице сообщила эксперт ОО «Информационная безопасность», экс-заместитель министра информационной политики и управляющий партнер рекламного агентства Arena Media Expert Татьяна Попова.

Татьяна ссылается на данные телеисследования Nielsen, рассчитанные для общей аудитории (4+, вся Украина) за последний месяц (26 августа – 22 сентября). Согласно этим данным, телеканал «112 Украина» занимает лидерские позиции с заметным отрывом от двух ближайших конкурентов – телеканалов «Прямой» и NewsOne. Цифровой эфир приносит телеканалу 36% всех рейтингов, кабельное вещание – 31%, спутниковое – 29%, 4% – интернет-телевидение. Наличие спутниковой лицензии позволяет телеканалу вести вещание кроме спутника также в кабеле и IPTV.

«Это (отсутствие в эфирной цифре. – Ред.) снизит их рейтинг на треть, но все равно они будут оставаться информационным телеканалом №1», – сообщила Татьяна Попова.

Отметим, телеканал «112 Украина» вместе с каналами ZIK и NewsOne входит в медиахолдинг «Новости» народного депутата «Оппозиционная платформа – За жизнь» и давнего политического и бизнес-партнера Виктора Медведчука Тараса Козака. Среди трех каналов холдинга общенациональная цифровая лицензия есть только у телеканала ZIK.

Напомним, 26 сентября Нацсовет единогласно принял решение не продлевать пять региональных эфирных цифровых лицензий («Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Партнер ТВ», «Новый формат ТВ» и «Лидер ТВ»), по которым вещает телеканал «112 Украина». Ведомство сослалось на наличие у пяти компаний одного штрафа и пять предупреждений за самовольное изменение формата (с развлекательного на информационный). Семилетний срок действия пяти региональных цифровых лицензий «112 Украина» истек 19 сентября прошлого года. Рассмотрение вопроса Нацсовету блокировал судебный процесс, инициированный «112-м». 16 сентября «112 Украина» проиграл апелляцию в удовлетворении своих требований, что, соответственно, разблокировало рассмотрение вопроса продления лицензий. Решение по аннулированию цифровых лицензий вступает в силу после его обнародования – обычно это происходит на следующий день.

Фото: «112 Украина»