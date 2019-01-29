«Зеонбуд» разъяснил свою позицию по тарифам Концерна РРТ

В «Зеонбуде» готовы к публичному обсуждению тарифной политики с участием четырех ведущих телегрупп. Провайдер не озвучил расценок для телеканалов, зато сообщил, что готов заморозить цены для них, если КРРТ оставит прежние расценки. Об этом в компании рассказали в ответ на вопросы «Телекритики». Публикуем полученный от компании ответ полностью.

«ООО «Зеонбуд» за открытое, публичное и профессиональное обсуждение стоимости услуг нашего общества и Концерна РРТ с обязательным участием представителей ведущих медиагрупп. Ведь именно на них ляжет основное бремя расходов. Надеемся, что никто не сомневается в том, что группы «Интер», «1+1 медиа», StarLightMedia и «Медиа Группа Украина» способны прагматично отстаивать интересы телеиндустрии.

Государственное регулирование тарифов услуг Концерном РРТ нашему обществу не предусмотрено действующим законодательством. Считаем, что такие нормы соответствуют мировой практике. Более того, уверены в том, что государственное регулирование приведет к значительному повышению стоимости услуг Концерна РРТ, а соответственно и наших. Логика чиновников будет проста – Концерн РРТ государственное предприятие, поэтому высокие тарифы – это забота о государстве, а низкие тарифы – риск получить уголовное производство за нанесенный ущерб госбюджета.

По ситуации в январе. В течение последних трех лет стоимость услуг «Зеонбуда» для телеканалов оставалась без изменений, даже несмотря на ежегодное повышение тарифов для нашего предприятия Концерном РРТ. Мы и сейчас декларируем готовность не менять стоимости наших услуг, при условии аналогичного моратория на повышение цен со стороны государственного оператора. На сегодняшний день мы не получили официально информации от Концерна РРТ об их новых намерениях, поэтому за январь телекомпаниям выставим счета по старым ценам, то есть ценам, действующим с 2015 года. Дальнейшее зависит исключительно от тарифной стратегии Концерна РРТ.

Мы и сейчас декларируем готовность не менять стоимости наших услуг, при условии аналогичного моратория на повышение цен со стороны государственного оператора.

Как известно, мы не согласились с предыдущим предложением Концерна РРТ о повышении стоимости услуг. Считаем такое значительное повышение чрезмерным и необоснованным. В то же время мы понимаем объективные трудности в работе Концерна РРТ после отключения аналогового телевидения. Ни мы, ни телеканалы не заинтересованы в том, чтобы эти трудности привели к остановкам в работе Концерна РРТ. Мы с большим уважением относимся к высококвалифицированному коллективу государственного оператора, наши предприятия связывают многие годы плодотворного сотрудничества. Но в то же время надо понимать, что невозможно относиться к телеканалам с позиции «куда они денутся». Эфирное телевидение не является безальтернативным, поэтому нам с Концерном РРТ необходимо найти взвешенное решение, которое позволит сохранить конкурентную способность наших коллективов на рынке доставки телевизионного продукта к телезрителю».

Напомним, «Зеонбуд» не подписал контракт на 2019 год со своим главным подрядчиком – государственным Концерном РРТ, обвинив компанию в срыве переговоров и «шантаже» с целью отключить цифровые передатчики с 1 января. После этого в Госспецсвязи 29 декабря была созвана рабочая группа с участием телегрупп и Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, на которой обе стороны договорились работать по старым тарифам до 1 февраля и разработать новые тарифы вместе с телегруппами и «государственным экспертом Министерства юстиции». С протоколом согласились все участники рабочей группы, подписав его. Но на встрече 11 января врио «Зеонбуда» Ирина Алябьева отозвала свою подпись. Ранее сообщалось, что свои тарифы компания составила, скопировав тарифы Концерна РРТ, из-за чего в 2014–2016 были проблемы с Антимонопольным комитетом.

Экс-гендиректор КРРТ Петр Семерей заверил «Телекритику», что в начале декабря он договорился с нардепом от «Оппоблока» Юрием Мороко, которого называют «серым кардиналом «Зеонбуда»», о росте оплаты с 10 до 15 млн гривен в месяц до 1 мая и до 20 млн гривен – после 1 мая. Но компания отказалась подписать контракт, попросив снизить повышение тарифов до коэффициента 1,4. По мнению Петра Семерея, провайдер хочет «сбить цену и диктовать свои условия», воспользовавшись «статусом супермонополиста». Стоимость месяца вещания в сети «Зеонбуда» для телеканалов составляет 1,5 млн гривен. На время действия аналога действовала скидка 50%. В декабре «Зеонбуд» официально сообщил, что намерен повысить тарифы на 30%, не уточняя конкретной суммы. На рынке считают, что компания планирует полностью убрать скидку и добавить 30%. Компания не сообщила, какой будет цена на ее услуги после 1 мая – когда запланировано полное отключение эфирного аналога. В связи с этим канал «Еспресо» разослал госорганам письма с критикой тарифной политики «Зеонбуда» на 2019 год.

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