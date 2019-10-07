Законопроект о прозрачности собственности провайдеров передали на подпись президенту

Законопроект №2035 «О внесении изменений в некоторые законы Украины об обеспечении прозрачности собственности провайдеров программной услуги многоканальных цифровых эфирных телесетей с общенациональным покрытием» передали на подписание Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает пресс-служба Верховной рады.

Данный нормативный акт предусматривает внесение изменений в закон «О телевидении и радиовещании», согласно которому на провайдеров распространяются те же требования по собственности, что и на телеорганизации. Также теперь конечным владельцем цифрового провайдера может быть только гражданин Украины.

Законопроект проходит последний этап, до этого его уже одобрил глава парламента Дмитрий Разумков.

Напомним, 30 сентября Комитет гуманитарной и информационной политики Верховной рады рассмотрел правки, предложенные народными депутатами к законопроекту №2035, который обязывает раскрыть структуру собственности единственного провайдера эфирного цифрового телевидения – компанию «Зеонбуд», предоставляющую услуги по распространению в сети Т2 32 телеканалов. Законопроект был зарегистрирован 3 сентября народными депутатами от партии «Слуга народа»: Александром Ткаченко, Никитой Потураевым, Евгением Кравчуком и Павлом Сушко.

Фото: Офис президента Украины

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