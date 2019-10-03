Рада приняла закон, запрещающий иностранцам владеть цифровым эфирным провайдером

3 октября Верховная рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прозрачности собственности провайдеров программной услуги многоканальных цифровых эфирных телесетей с общенациональным покрытием». Теперь конечным владельцем цифрового провайдера может быть только гражданин Украины. Закон поддержали 258 народных депутатов. Об этом сообщает Укринформ.

При этом юридическим лицам и физическим лицам — предпринимателям, зарегистрированным в офшорных зонах, а также лицам без гражданства запрещается участвовать в провайдере на всех уровнях цепи владения корпоративными правами.

Также закон запрещает органам государственной власти и органам местного самоуправления, компаниям, зарегистрированным в офшорных зонах, резидентам государства-агрессора, политическим партиям, профсоюзам, религиозным организациям, заключенным и недееспособным гражданам учреждать и участвовать в телерадиоорганизациях или провайдерах программных услуг.

Если не соблюдать эти требования, телерадиоорганизации могут не выдать лицензию на вещание, отказать в продлении лицензии, а также отказать в выдаче и продлении лицензии провайдера программной услуги.

В случаях, когда несоответствия появились после выдачи лицензии, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания может обратиться в суд с иском относительно ее аннулирования.

Данный закон вступает в силу через месяц после его опубликования в парламентской газете «Голос Украины».

Напомним, 30 сентября комитет Верховной рады рассмотрел правки, предложенные народными депутатами к законопроекту №2035, который обязывает раскрыть структуру собственности единственного провайдера эфирного цифрового телевидения – компанию «Зеонбуд», предоставляющую услуги по распространению в сети Т2 32 телеканалов. Законопроект был зарегистрирован 3 сентября народными депутатами от партии «Слуга народа» Александром Ткаченко, Никитой Потураевым, Евгением Кравчуком и Павлом Сушко. 19 сентября законопроект был принят по сокращенной процедуре подготовки ко второму чтению.

Фото: Униан

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