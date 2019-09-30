Комитет ВР рекомендовал парламенту принять в целом законопроекты о “Зеонбуде” и о Нацсовете

30 сентября члены Комитета гуманитарной и информационной политики первым вопросом рассмотрели правки к законопроекту №2035, который обязует раскрыть структуру собственности единственного провайдера эфирного цифрового телевидения – компанию «Зеонбуд», предоставляющую услуги по распространению в сети Т2 32 телеканалов.

«Первая правка касается того, кто из владельцев может быть, собственно, в «Зеонбуде» — или это граждане Украины, или из-за границы. Вторая правка касается срока введения в действие этого закона», — сказал председатель Комитета Александр Ткаченко в начале заседания.

По результатам голосования, члены Комитета согласились с правками нардепов к законопроекту и рекомендовали парламенту принять документ в целом.

Член Комитета Николай Княжицкий считает, что законопроект принимается “для перераспределения собственности “Зонбуда”.

«Ограничения иностранцам быть владельцами и нежелание принять эту прозрачность для меня свидетельствуют о темных подковерных делах”, — сказал он.

Напомним, законопроект был зарегистрирован 3 сентября народными депутатами от партии «Слуга народа» Александром Ткаченко, Никитой Потураевым, Евгением Кравчуком и Павлом Сушко. 19 сентября законопроект был принят по сокращенной процедуре подготовки ко второму чтению.

Также 30 сентября члены Комитета рекомендовали парламенту принять в целом и законопроект №2036 «О внесении изменений в закон Украины “О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания” по совершенствованию процедуры увольнения и назначения членов Нацсовета».

Николай Княжицкий считает закон о переназначении членов Национального совета “спорным”: “Фактически предлагается ввести пакетное голосование. Если не будут проголосованы все кандидаты на вакантные должности по отдельности, то в целом все голосования считается неприемлемым”.

«Это не совсем пакетное голосование. Это голосование, которое требует принятия решения, а не откладывания в долгий ящик… Вопрос не в большинстве, а в принципе, — ответил Ткаченко. — В законе точно прописано, что голосование осуществляется по рейтингу кандидатов, поэтому вносить дополнительные правки нет смысла».

Александр Ткаченко заявил, что важно обеспечить работу Нацсовета и как можно скорее объявить конкурс на вакантные должности членов регулятора.

Напомним, законопроект был внесен народными депутатами от «Слуги народа» Александром Ткаченко, Никитой Потураевым, Евгением Кравчуком и Гео Леросом 3 сентября. Согласно законопроекту, после истечения пятилетнего срока полномочий членам Нацсовета разрешается выполнять свои обязанности до момента назначения преемников. Также документ закрепляет обязательность одновременного назначения членов Нацсовета на все вакантные должности. 19 сентября Рада приняла законопроект в первом чтении.

Отметим, в начале июля 2019-го завершился пятилетний срок полномочий членов Нацсовета Ольги Герасимьюк, Александра Ильяшенко и Олега Черныша, назначенных Верховной Радой 4 июля 2014 года. Они продолжают выполнять свои обязанности, поскольку профильный комитет ВР не объявлял конкурс на вакантные должности.

Фото: tsn.ua