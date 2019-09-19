Рада приблизилась к изменению процедуры назначения и увольнения членов Нацсовета

Верховная Рада 19 сентября приняла в первом чтении законопроект №2036 «О внесении изменений в закон Украины “О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания” по совершенствованию процедуры увольнения и назначения членов Нацсовета».

«За» проголосовали 292 народных депутата, «против» – 26 (в основном – ОПЗЖ), воздержались – 26 (в основном – «ЕС»). Рада также утвердила решение о сокращении сроков подготовки законопроекта ко второму чтению – у депутатов будет 7 дней на подачу правок.

Законопроект 3 сентября был внесен народными депутатами от «Слуги народа» Александром Ткаченко, Никитой Потураевым, Евгением Кравчуком и Гео Леросом.

Согласно законопроекту, после истечения пятилетнего срока полномочий членам Нацсовета разрешается выполнять свои обязанности до момента назначения преемников. Также документ закрепляет обязательность одновременного назначения членов Нацсовета на все вакантные должности.

Авторы объясняют, что действующий порядок увольнения и назначения членов Нацсовета парламентом фактически предусматривает двухмесячное отсутствие членов Нацсовета, назначаемых Верховной Радой, в связи с прохождением процедуры отбора и назначения. Это, по их мнению, приводит к остановке работы Нацсовета как постоянно действующего коллегиального органа.

Отметим, в начале июля 2019-го завершился пятилетний срок полномочий членов Нацсовета Ольги Герасимьюк, Александра Ильяшенко и Олега Черныша, назначенных Верховной Радой 4 июля 2014 года. Они продолжают выполнять свои обязанности, поскольку профильный комитет ВР не объявлял конкурс на вакантные должности.

Фото: Александра Йорк