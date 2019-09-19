Рада намерена обязать «Зеонбуд» назвать украинских собственников

Верховная рада 19 сентября приняла за основу законопроект № 2035, которым намерена обязать раскрыть структуру собственности единственного провайдера эфирного цифрового телевидения – компанию «Зеонбуд», предоставляющую услуги по распространению в сети Т2 32 телеканалов. За законопроект проголосовали 290 народных депутатов, 22 – против (в основном ОПЗЖ), 44 воздержались («ЕС» и «Голос»).

Законопроект был зарегистрирован 3 сентября народными депутатами от партии «Слуга народа» Александром Ткаченко, Никитой Потураевым, Евгением Кравчуком и Павлом Сушко. Законопроект принят по сокращенной процедуре подготовки ко второму чтению, которая, в частности, предусматривает, что поправки ко второму чтению будут приниматься в течение семи дней.

В пояснительной записке сказано, что «сегодня нет ни одной объективной информации о том, резидентами какой страны являются реальные конечные бенефициарные владельцы единственного в стране общенационального провайдера цифрового телевизионного наземного эфирного вещания ООО “Зеонбуд”, и кто на самом деле эти физические лица».

«100% доли в уставном капитале ООО “Зеонбуд” принадлежат кипрской компании, которая, в свою очередь, принадлежит пяти другим компаниям, четыре из которых зарегистрированы на Британских Виргинских Островах и одна – в Белизе. Своими конечными бенефициарными владельцами ООО “Зеонбуд” называет пять граждан Латвии и одного гражданина Великобритании. Иными словами, все общенациональное цифровое наземное эфирное вещание сейчас зависит от частной компании с непрозрачной структурой собственности, реальные конечные бенефициарные владельцы которой, как свидетельствуют многочисленные журналистские расследования, неизвестны», – говорится в пояснительной записке.

В законе «О телевидении и радиовещании» намерены предусмотреть, что конечным бенефициарным владельцем провайдера программной услуги многоканальной цифровой эфирной телесети с общенациональным покрытием может быть исключительно гражданин Украины. Юрлицам и ФЛП, зарегистрированным в офшорах согласно утвержденному правительством перечню, а также лицам без гражданства планируют запретить владеть корпоративными правами провайдера телесети на всех уровнях цепи.

Лицензия провайдера программной услуги многоканальной цифровой эфирной телесети с общенациональным покрытием может быть аннулирована в судебном порядке по представлению Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания в случае, если установят нарушения в структуре собственности.

В законе «О телекоммуникациях» устанавливаются требования к структуре собственности юрлиц – операторов телекоммуникаций: на всех уровнях цепи собственности не может быть компаний из оффшорных зон; резидентов РФ и политических или религиозных организаций. Конечным бенефициарным владельцем может быть исключительно гражданин Украины.

Нардеп от «Европейской солидарности» Николай Княжицкий заявил, что этот документ позволяет «под ковром» передать провайдеров «от одного олигарха другому».

Напомним, в апреле стало известно, что у «Зеонбуда» появилось 4 новых собственника: пять латвийцев сменили троих киприотов с долей владения 75%, остальные 25% остались за британцем. Сделка с латвийцами состоялась 11 ноября 2018 года. Эксперт ОО «Информационная безопасность» Татьяна Попова предположила, что экс-президент Петр Порошенко мог стать одним из акционеров провайдера после отключения эфирного аналога. Ранее компанию связывали с Ринатом Ахметовым, Валерием Хорошковским и Александром Януковичем, серым кардиналом провайдера называли экс-регионала, экс-нардепа «Оппоблока» Юрия Мороко, который является креатурой Рината Ахметова.

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