Warner Bros. будет прогнозировать успешность фильмов с помощью искусственного интеллекта 

На первоначальном этапе Warner Bros. планирует тестировать технологию исключительно для международных проектов. С этой целью студия заключила соглашение со стартапом Cinelytic, который является разработчиком технологии тестирования кинолент.

Сама технология существует уже три года и способна оценивать фильм еще на этапе идеи сюжета. В частности, она помогает определить ценность актерского состава на конкретных территориях, спрогнозировать примерные сборы от проката и другие доходы.