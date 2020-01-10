Warner Bros. будет прогнозировать успешность фильмов с помощью искусственного интеллекта 

Компания Warner Bros. будет прогнозировать успех фильмов с помощью искусственного интеллекта (ИИ), сообщает deadline.com.
На первоначальном этапе Warner Bros. планирует тестировать технологию исключительно для международных проектов. С этой целью студия заключила соглашение со стартапом Cinelytic, который является разработчиком технологии тестирования кинолент.
Сама технология существует уже три года и способна оценивать фильм еще на этапе идеи сюжета. В частности, она помогает определить ценность актерского состава на конкретных территориях, спрогнозировать примерные сборы от проката и другие доходы.
В Cinelytic верят, что ИИ поможет быстрее принимать решения, основываясь на предыдущем опыте проката. В частности, основатель Cinelytic Тобиас Кейссер заявил: «Система может за секунды подсчитать то, на что у людей обычно уходят дни, если речь идет об общем бюджете или ценности актеров. Единственное, чего не может ИИ — творческие решения».
Напомним, что глава Warner Bros. был отправлен в отставку после сексуального скандала.
Фото: Телекритика