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Warner Bros. будет прогнозировать успешность фильмов с помощью искусственного интеллекта 

от Telekritika
От Telekritika 366
Главная Кино Warner Bros. будет прогнозировать успешность фильмов с помощью искусственного интеллекта 

Сервис работает в тестовом режиме.

Компания Warner Bros. будет прогнозировать успех фильмов с помощью искусственного интеллекта (ИИ), сообщает deadline.com.

На первоначальном этапе Warner Bros. планирует тестировать технологию исключительно для международных проектов. С этой целью студия заключила соглашение со стартапом Cinelytic, который является разработчиком технологии тестирования кинолент.

Сама технология существует уже три года и способна оценивать фильм еще на этапе идеи сюжета. В частности, она помогает определить ценность актерского состава на конкретных территориях, спрогнозировать примерные сборы от проката и другие доходы.

В Cinelytic верят, что ИИ поможет быстрее принимать решения, основываясь на предыдущем опыте проката.  В частности, основатель Cinelytic Тобиас Кейссер заявил: «Система может за секунды подсчитать то, на что у людей обычно уходят дни, если речь идет об общем бюджете или ценности актеров. Единственное, чего не может ИИ — творческие решения».

Напомним, что глава Warner Bros. был отправлен в отставку после сексуального скандала.

Фото: Телекритика

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