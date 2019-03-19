Глава Warner Bros. был отправлен в отставку после сексуального скандала

Об этом сообщает Associated Press.

В начале марта Hollywood Reporter опубликовал доказательства переписки Цудзихары и 21-летней актрисы Шарлотты Кирк, которая имела место в 2013 году. В ней глава кинокомпании предлагает Кирк роль за сексуальную связь с ним. Цудзихара никак не опроверг информацию, а только извинился перед сотрудниками и сообщил, что принял решение уйти «после длительного самоанализа» и обсуждений сложившейся ситуации с главным управляющим холдинга Джоном Стэнки.

«Мы благодарим Кевина за успешную работу на студию в течение 25 лет. Он признает, что его поведение не соответствует ожиданиям руководства компании и может помешать ее продвижению вперед», – прокомментировал ситуацию Стэнки.

Кевин Цудзихара пришел в компанию в 1994 году директором финансирования спецпроектов. В январе 2013 года он стал первым азиато-американцем на посту главы крупной голливудской студии. После смещения Цудзихара может занять должность главы нового подразделения WarnerMedia по подготовке развлекательных программ для молодежи.

Шарлотта Кирк сыграла две эпизодические роли в фильмах «Восемь подруг Оушена» и «В активном поиске».

Ранее мы сообщали, что обвиненный в харрасменте главный редактор «Медузы» вернулся на свой пост.

Фото: Hollywood Reporter