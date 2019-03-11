Колпаков вернулся на пост главреда «Медузы» после секс-скандала
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Колпаков вернулся на пост главреда «Медузы» после секс-скандала

от Telekritika
От Telekritika 27
Главная Новости Колпаков вернулся на пост главреда «Медузы» после секс-скандала

Иван Колпаков, который покинул пост главного редактора российского издания «Медуза» из-за обвинений в домогательствах, восстановлен в должности.

Об этом в обращении на сайте «Медуза» сообщила генеральный директор издания Галина Тимченко.

«Уважаемые читатели, 11 марта 2019 года главным редактором «Медузы» назначен Иван Колпаков. Татьяна Ершова, исполнявшая обязанности главного редактора, станет редакционным директором. Иван ушел в отставку 9 ноября 2018 года  несмотря на то, что совет директоров компании не нашел оснований для его отстранения и единогласно подтвердил его полномочия»,  сообщила она.

Тимченко отметила, что решение о восстановлении на должности Колпакова было принято ею лично и поддержано руководителями всех подразделений «Медузы» и членами нового совета директоров. «Культура стартапа, которая была уместна в период становления «Медузы», спустя четыре года стала для нас, скорее, проблемой. Я считаю случившееся тяжелым опытом, но одновременно и серьезным уроком на будущее. Я глубоко сожалею о том, что произошло. Понимаю, что решение конфликтов должно быть системным, мы разрабатываем правила и процедуры, в соответствии с которыми будем действовать»,  добавила она.

Напомним, 25 октября 2018-го Галина Тимченко сообщила, что Иван Колпаков временно покинул свой пост из-за обвинений в «неподобающем поведении». На вечеринке в честь дня рождения издания Колпаков приставал к жене одного из сотрудников редакции со словами: «Ты единственная на этой вечеринке, кого я могу харассить, и мне за это ничего не будет». Муж девушки (сотрудник «Медузы») рассказал о случившемся на редколлегии 22 октября. В результате совет директоров отстранил Колпакова на две недели от работы, а затем вернул на прежнюю должность. Сотрудник, к жене которого приставал главный редактор, уволился по собственному желанию. 9 ноября Колпаков подал в отставку по собственному желанию. 1 января из «Медузы» ушел издатель проекта Илья Красильщик.

Фото: Фейсбук

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