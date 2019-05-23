Венецианская комиссия проанализирует закон о функционировании украинского языка
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Венецианская комиссия проанализирует закон о функционировании украинского языка

от Мария Хрущак
От Мария Хрущак 49
Главная Новости Венецианская комиссия проанализирует закон о функционировании украинского языка

Заключение Европейской комиссии о языковом законе будет известно до конца 2019 года.

«Письмом, датированным 22 мая, председатель мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы запросил мнение Венецианской комиссии по закону Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного»», – сообщается на сайте организации.

Напомним, что 25 апреля Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». За это решение проголосовали 278 парламентариев. Полностью против проголосовала фракция «Оппозиционный блок». Законопроект начали рассматривать во втором чтении еще 28 февраля. В первом чтении парламент принял законопроект 4 октября 2018 года. В декабре 2018 года профильный комитет культуры и духовности доработал его, рассмотрев 2059 поправок. 

Также известно, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал неприемлемым принятый Верховной радой закон о языке, о чем сообщала «Европейская правда» 25 апреля.

«Экспертный орган Совета Европы по правовым и конституционным вопросам, «Венецианская комиссия», подготовит заключение по украинскому языковому закону до конца года»,сообщил директор по коммуникациям Совета Европы Дэниел Хольтген в своем официальном Twitter-аккаунте.

Также сегодня стало известно, что чиновника Кабмина могут осудить до трех лет за препятствие работе журналиста.

Фото: pixabay

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Медийщик, арт-критик, куратор проектов современного искусства. Была шеф-редактором киевского ситигайда "Афиша" и журнала "Украинская культура".