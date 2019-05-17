📢 Какие квоты вводит закон о языке для медиа – ТВ, радио, прессы и интернет-СМИ

25 апреля Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». За это решение проголосовали 278 парламентариев. Полностью против проголосовала фракция «Оппозиционный блок». Законопроект начали рассматривать во втором чтении еще 28 февраля. В первом чтении парламент принял законопроект 4 октября 2018 года. В декабре 2018 года профильный комитет культуры и духовности доработал его, рассмотрев 2059 поправок.

14 мая Верховная рада разблокировала закон о языке, отклонив четыре проекта постановлений об отмене решения парламента о принятии в целом, после чего спикер Рады Андрей Парубий подписал его. 15 мая закон подписал президент Петр Порошенко. 16 мая закон о языке был опубликован в газете «Голос Украины». Закон вступает в силу через два месяца со дня его опубликования, кроме определенных норм, для которых установлена отсрочка вступления в силу.

«Телекритика» ознакомилась с полным текстом закона на сайте «Голоса Украины» и исследовала, как он отразится на разных типах медиа – ТВ, радио, прессе и интернет-СМИ.

Телевидение и радиовещание

Доля телерадиовещания на государственном языке должна составлять не менее 90% (против нынешних 75%) общей продолжительности передач и/или фильмов (их частей) в каждом промежутке времени между 7:00 и 18:00 и между 18:00 и 22:00. Телерадиоорганизации местной категории вещания (в том числе телерадиоорганизации, которые осуществляют спутниковое вещание, программы которых ретранслируются на многоканальных каналах исключительно одной области) могут вещать на других языках в объеме не более 20% общей продолжительности передач и/или фильмов (их частей) в каждом промежутка времени между 7:00 и 18:00 и между 18:00 и 22:00. На каналах с эфиром на языках коренных народов недельная доля вещания на украинском языке должна быть не менее 30% в этих же слотах.

Отдельного пассажа, посвященного радиостанциям, в законе нет, но нормы выписаны таким образом, что под «телерадиоорганизацию» может подпадать радиостанция. Поэтому для общенациональных радиостанций квота составит 90% в этих слотах, местных и региональных – 80% (сегодняшняя квота – 60% для всех радиостанций). Речь идет о программах и ведущих, квоты на песни остаются неизменными. «Телекритика» надеется уточнить этот нюанс в медиаюристов.

Что самое важное – закон дает достаточно большую отсрочку: нормы вступят в силу через пять лет после встпуления в действия закона – 16 июля 2024 года.

Печатные СМИ

Языковое квотирование таки добралось до печатных СМИ – в Украине они должны издаваться на государственном языке. Печатные СМИ могут выходить на других языках, только если одновременно с тиражом издания на иностранном языке издается тираж этого издания на государственном языке. Все языковые версии должны издаваться под одинаковым названием, соответствовать друг другу по содержанию, объему и способу печати, а их выпуски должны иметь одинаковую нумерацию порядковых номеров и выходить в один день.

Требование о соотношении 50% на 50% русскоязычного и украиноязычного тиража из финальной редакции закона выпало (против чего активно выступали крупные печатные медиахолдинги), зато осталось требование к распространению прессы. Не менее 50% изданий на украинском языке должно быть представлено в каждой точке распространения печатных СМИ. Распространение по подписке печатных СМИ, изданных на других языках, чем государственный, допускается при условии обеспечения их учредителями (соучредителями) возможности подписки в Украине такого же издания на государственном языке.

Норма не распространяется на печатные СМИ, издаваемые исключительно на крымскотатарском языке, на других языках коренных народов Украины, на английском языке, другом официальном языке Европейского Союза, независимо от того, содержат ли они тексты на государственном языке, и на научные издания. Русский язык не является языком коренных народов. По Конституции русский – язык меньшинств.

Русский не является языком коренных народов. По Конституции русский – язык меньшинств.

В законе предусмотрена отсрочка вступления в силу этих норм: 30 месяцев (2,5 года) для общенациональных и 5 лет для региональных СМИ после вступления закона в силу.

Интернет-СМИ

Интернет-представительства (в том числе веб-сайты, веб-страницы в социальных сетях) зарегистрированных в Украине СМИ и субъектов хозяйствования, реализующих товары и услуги в Украине, выполняются на государственном языке. Наряду с украинской версией могут существовать версии на других языках. Украинская версия должна содержать информацию, не меньшую по объему и содержанию, чем иноязычные версии, и загружаться по умолчанию для пользователей в Украине. Эта норма не распространяется на интернет-представительства СМИ, издаваемых исключительно на крымскотатарском языке, на других языках коренных народов Украины, на английском языке, другом официальном языке ЕС, независимо от того, содержат ли они тексты на государственном языке, и на научные издания.

Для иностранных субъектов хозяйствования, реализующих товары и услуги в Украине и имеющих в Украине дочерние предприятия, филиалы, представительства, версия сайта на государственном языке должна содержать достаточную по объему и содержанию информацию для понятной навигации и раскрытия цели деятельности владельца такого интернет-представительства. Версия такого сайта на государственном языке для пользователей в Украине должна загружаться по умолчанию.

Мобильные приложения органов государственной власти, органов местного самоуправления, зарегистрированных в Украине СМИ, а также субъектов хозяйствования, реализующих товары и услуги в Украине, должны иметь версию пользовательского интерфейса на государственном языке.

Нормы вступают в силу через три года со дня вступления в силу закона. В отношении мобильных приложений отсрочка не предусмотрена – норма вступит в силу 16 июля 2019 года. Отдельно прописано квотирование информационных агентств – они должны распространять свою продукцию на украинском и других языках, «придерживаясь общепризнанных нравственно-моральных норм словоупотребления». Эта норма также начнет действовать с 16 июля 2019 года.

Фильмы

Языком распространения и демонстрации фильмов в Украине является государственный язык. Фильмы (в том числе сериалы, анимационные и документальные фильмы), произведенные субъектами кинематографии Украины, распространяются и демонстрируются в Украине с языковой частью звукового ряда, выполненной на государственном языке, в том числе путем дублирования или озвучивания.

При использовании в языковой части звукового ряда реплик на других языках данные реплики должны быть озвучены или субтитрированы на государственном языке. Суммарная продолжительность субтитрированных реплик, исполненных на других языках в фильме, не может превышать 10% суммарной продолжительности всех реплик. Национальные фильмы могут демонстрироваться на крымскотатарском языке, на других языках коренных народов в соответствии с законом «О кинематографии».

Фильмы, произведенные другими субъектами кинематографии (не Украина) распространяются и демонстрируются в Украине дублированными или озвученными на государственном языке. Наряду с государственным языком иностранные фильмы могут содержать аудиодорожки, выполненные на других языках.

В рамках кинофестивалей, проводимых в Украине по согласованию с Госкино, допускается показ фильмов на языке оригинала, но с субтитрами на государственном языке. Вне фестивальных мероприятий подобные фильмы демонстрируются на государственном языке.

Кинозрелищные заведения могут демонстрировать иностранные фильмы на языке оригинала, сопровождая субтитрированием на государственном языке. Суммарное количество сеансов демонстрации фильмов на языке оригинала, отличном от государственного, не может превышать 10% общего количества сеансов демонстрации фильмов в кинозрелищном заведении в месяц. Информация о демонстрации иностранных фильмов на языке оригинала заблаговременно доводится до сведения зрителей.

Поставщики услуг видео по запросу с использованием интернета при наличии у них аудиодорожек на государственном языке для фильмов, доступ к которым возможен с территории Украины, обеспечивают загрузку подобной аудиодорожки в соответствующие фильмы по умолчанию.

Нормы вступают в силу через два года после вступления в силу закона – 16 июля 2021-го. Норма о не более 10% субтитрированных иностранных реплик в украинском фильме не будет применяться к фильмам, впервые обнародованным до 16 июля 2021 года.

Реклама

Языком рекламы в Украине является государственный язык. В печатных СМИ, издаваемых на одном из официальных языков Европейского Союза, допускается размещение рекламы на том языке, на котором издается данное печатное СМИ. Языком рекламы на телевидении и радио является государственный язык. Языком рекламы, распространяемой телерадиоорганизациями зарубежного вещания, телерадиоорганизациями, вещающими на одном или нескольких официальных языках ЕС, наряду с государственным языком могут быть официальные языки ЕС. Особенности использования в рекламе крымскотатарского языка, других языков коренных народов, национальных меньшинств Украины устанавливаются законом о порядке реализации прав коренных народов, национальных меньшинств Украины. Нормы закона начнут действовать через полгода со дня вступления в силу закона – с 16 января 2020-го.

Книги

Не менее 50% книг в книжных магазинах должна быть на украинском языке. При этом словари и аналогичные издания на нескольких языках считаются изданиями на государственном языке. Квота не распространяется на иностранные и специализированные книжные магазины. 50% названий книг обязаны издавать на государственном языке все издательства. Это не касается продукции на языках коренных народов и национальных меньшинств, издаваемой за государственный счет.

Кто регулирует?

Закон вводит создание Национальной комиссии по стандартам государственного языка – коллегиальный центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров через министра образования и науки. Состоит из девяти членов, назначаемых Кабмином на 6 лет. Чтобы стать членом Комиссии, нужно иметь не менее 30 лет, степень доктора филологии и владеть государственным языком. Комиссия будет заниматься утверждением стандартов языка, правописания, методов и процедур проверки уровня владения государственным языком.

Также закон вводит уполномоченного по защите государственного языка – назначается Кабмином и обеспечивает защиту украинского языка и прав граждан в языковой сфере (в том числе рассматривает жалобы и применяет взыскания). Каждый имеет право обратиться к уполномоченному с жалобой о нарушении требований закона и об устранении препятствий и ограничений в пользовании государственным языком.

Нарушения и санкции

Нарушения требований закона влекут административную ответственность в виде штрафов. Процедура наложения штрафа достаточно длительная, законом предоставляется также отсрочка в три года для административной ответственности. При нарушении в сфере обслуживания потребителей, уполномоченный сначала объявляет предупреждение соответствующему субъекту хозяйствования, а в случае повторного нарушения в течение года может наложить штраф. Минимальный штраф – 1800 гривен, максимальная сумма штрафа, который может выписать уполномоченный – 11 900 гривен.

Контроль за соблюдением закона на телевидении и радио, как и сейчас, будет осуществлять Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания. Штрафные санкции за нарушение обязательной доли государственного языка останутся те же (5% лицензионного сбора). Порядок взаимодействия уполномоченного с Нацсоветом должен быть утвержден их общим решением.

Нарушение требований по применению государственного языка печатными СМИ влечет за собой наложение штрафа от четырехсот (6800 гривен) до пятисот (8500 гривен) необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (17 гривен) или предупреждение, если нарушение совершено впервые.

За нарушение по языку в сфере кино, рекламы, книг и интернет-СМИ налагается штраф от двухсот до трехсот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (3400–5100 гривен) или выносится предупреждение, если нарушение совершено впервые.

Повторное на протяжении года совершение нарушения, за которое лицо уже подвергалось административному взысканию, влечет за собой наложение штрафа от пятисот до семисот необлагаемых минимумов доходов граждан (8500–11 800 гривен).

Мнение о квотировании представителей ТВ, печатной прессы, в частности, глянцевых журналов, и интернет-СМИ, читайте в дальнейших публикациях «Телекритики».

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