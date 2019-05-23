▶Чиновника Кабмина могут осудить до трех лет за препятствия работе журналиста

15 мая после заседания Кабинета министров Владимир Тимофийчук направился к министру юстиции Украины Павлу Петренко, чтобы взять комментарий, но на его пути оказался главный специалист Секретариата Кабинета министров Игорь Конопацкий. Чиновник всячески мешал журналистам и срывал съемку в помещении правительства. Об этом Тимофийчук написал на своей странице в Facebook.

Канал «1+1» направил премьер-министру Украины Владимиру Гройсману официальное письмо с требованием провести служебное расследование относительно действий работника Кабмина, который набросился на журналиста, устраивая потасовку.

«Конопацкий И. М. видел в руках журналиста микрофон телеканала «1+1» и свои противоправные действия применил только к нему. Всем остальным представителям украинских СМИ преград никто не создавал», – говорится в письме с подписью шеф-редактора управления журналистских проектов телеканала «1+1» Александра Дубинского. Также в обращении выдвигается требование «… предоставить соответствующую оценку действиям Конопацкого Игоря Михайловича».

В Национальном союзе журналистов Украины также осудили действия работника Кабмина. Как прокомментировал ситуацию секретарь НСЖУ Валерий Макеев, «Конопацкий действует цинично и дерзко, демонстрирует свое неуважение к профессиональным действиям журналиста».

«Присутствуют признаки преступления по ст.171 УК, согласно которой такое правонарушение наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, – отмечает Валерий Макеев. – Также преследование журналиста за выполнение профессиональных обязанностей, критику, осуществляемое должностным лицом или группой лиц по предварительному сговору, наказывается штрафом до двухсот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет».

Ранее, Святослав Вакарчук резко высказался о «деолигархизации СМИ».

Обложка: со страницы Facebook Владимира Тимофийчука