В Украине учредили премию имени Георгия Гонгадзе
НовостиСМИ

В Украине учредили премию имени Георгия Гонгадзе

от Telekritika
От Telekritika 18
Главная Новости В Украине учредили премию имени Георгия Гонгадзе

В Украине учредили и представили новую награду в сфере журналистики – премию имени Георгия Гонгадзе.

Учредителями премии выступают общественная организация Pen Ukraine в партнерстве с Ассоциацией выпускников Киево-Могилянской бизнес-школы и интернет-изданием «Украинская правда». Об этом на презентации проекта сообщила украинская писательница, правозащитница и член жюри премии Лариса Денисенко, сообщает корреспондент «Укринформа».

Премией имени Гонгадзе будут отмечать журналистов за инновационность, приверженность ценностям и стандартам независимой журналистики. А также, как отмечает «Интерфакс-Украина», тех, кто вносят существенный вклад в развитие медиасреды в целом.

В Украине учредили премию имени Георгия Гонгадзе

Фото: Facebook Ларисы Денисенко

«Очень хотелось подчеркнуть важные для журналистской профессии составляющие – ответственность, сохранение доверия и то, что для меня является ключевым, – принципиальность... Георгий был на самом деле не только бойцом медийного фронта, он действительно пытался создавать новые смыслы, форматы в журналистике», – отметила жена Гонгадзе.

«Это верность принципам и ценностям независимой журналистики, профессионализм, компетентность в том, что ты делаешь, как говоришь людям. Это инновационность, и мы как раз настаиваем на том, что это один из основных критериев, не отменяя остальные, существенный вклад в развитие медиажанра или среды в целом, создание материалов, которые привели к решению или пониманию проблем в обществе и изменений в стране», – сказала Денисенко.

Лауреат премии будет определяться путем выдвижения кандидатур и голосования за них членов жюри, в составе которого будет 9 человек. В частности, члены семьи Гонгадзе, представители Pen Ukraine, Ассоциации выпускников Киево-Могилянской бизнес-школы, «Украинской правды», а также авторитетные медиаэксперты, общественные деятели и интеллектуалы.

Размер премии составляет $3000. Награждение будет проходить 21 мая – в день рождения Гонгадзе.

В этом году в состав жюри вошли президент украинского Pen-клуба Андрей Курков, супруга Георгия Гонгадзе Мирослава Гонгадзе, Лариса Денисенко, Николай Демченко, Евгений Глибовский, Алла Лазарева, Александр Саврук, Сергей Плохий.

Напомним, журналист Георгий Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать журналисту. В 2009 году в Киевской области найдены останки черепа, которые, по заявлению Генпрокуратуры, принадлежат Гонгадзе.

Похороны убитого журналиста состоялись 22 марта 2016 года в Киеве. Заказчики убийства до сих пор не установлены.

Фото: «Радіо Свобода»

FacebookTwitter
0

Вас так же может заинтересовать

1+1 media будет транслировать канал Spike

02.07.2018

Аренда спутниковых FSS-емкостей станет доступнее

07.05.2018

«Лига смеха» вызвала аншлаг в Монреале и Нью-Йорке

02.04.2018

Случайная ошибка Google стоимостью $10 млн

06.12.2018

Издательство Condé Nast порадует игроков в гольф

04.04.2018

Здание с редакцией CNN вновь эвакуировали

26.10.2018

Мировой бренд одежды снял рекламу в столовой киевского...

11.03.2018

Холдинг «Вести» назвал киевский FM-конкурс незаконным и обещает...

08.04.2019

Украинский журналист в плену ДНР объявил голодовку

06.07.2018

☢ Медиапокалипсис: как выглядят СМИ в новейших антиутопиях

01.04.2019