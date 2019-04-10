В Украине учредили премию имени Георгия Гонгадзе

Учредителями премии выступают общественная организация Pen Ukraine в партнерстве с Ассоциацией выпускников Киево-Могилянской бизнес-школы и интернет-изданием «Украинская правда». Об этом на презентации проекта сообщила украинская писательница, правозащитница и член жюри премии Лариса Денисенко, сообщает корреспондент «Укринформа».

Премией имени Гонгадзе будут отмечать журналистов за инновационность, приверженность ценностям и стандартам независимой журналистики. А также, как отмечает «Интерфакс-Украина», тех, кто вносят существенный вклад в развитие медиасреды в целом.

«Очень хотелось подчеркнуть важные для журналистской профессии составляющие – ответственность, сохранение доверия и то, что для меня является ключевым, – принципиальность... Георгий был на самом деле не только бойцом медийного фронта, он действительно пытался создавать новые смыслы, форматы в журналистике», – отметила жена Гонгадзе.

«Это верность принципам и ценностям независимой журналистики, профессионализм, компетентность в том, что ты делаешь, как говоришь людям. Это инновационность, и мы как раз настаиваем на том, что это один из основных критериев, не отменяя остальные, существенный вклад в развитие медиажанра или среды в целом, создание материалов, которые привели к решению или пониманию проблем в обществе и изменений в стране», – сказала Денисенко.

Лауреат премии будет определяться путем выдвижения кандидатур и голосования за них членов жюри, в составе которого будет 9 человек. В частности, члены семьи Гонгадзе, представители Pen Ukraine, Ассоциации выпускников Киево-Могилянской бизнес-школы, «Украинской правды», а также авторитетные медиаэксперты, общественные деятели и интеллектуалы.

Размер премии составляет $3000. Награждение будет проходить 21 мая – в день рождения Гонгадзе.

В этом году в состав жюри вошли президент украинского Pen-клуба Андрей Курков, супруга Георгия Гонгадзе Мирослава Гонгадзе, Лариса Денисенко, Николай Демченко, Евгений Глибовский, Алла Лазарева, Александр Саврук, Сергей Плохий.

Напомним, журналист Георгий Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать журналисту. В 2009 году в Киевской области найдены останки черепа, которые, по заявлению Генпрокуратуры, принадлежат Гонгадзе.

Похороны убитого журналиста состоялись 22 марта 2016 года в Киеве. Заказчики убийства до сих пор не установлены.

Фото: «Радіо Свобода»