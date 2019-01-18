В прайм-тайме на европейском ТВ в 2018 доминировали локальные телесериалы
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В прайм-тайме на европейском ТВ в 2018 доминировали локальные телесериалы

от Telekritika
От Telekritika 33
Главная Новости В прайм-тайме на европейском ТВ в 2018 доминировали локальные телесериалы

В 2018 году две трети сериалов, транслируемых в прайм-тайме, были локальными, что на 5% больше, чем в 2017 году, следует из отчета компании Eurodata, в котором анализируются сетки вещания более 100 телеканалов в 12 странах ЕС.

В отчете указано, что объем зарубежных сериалов в сетках телеканалов снизился и их все меньше смотрят зрители. Больше всего в прайм-тайм показывают драмы (70%), остальные жанры представлены комедиями, мыльными операми и теленовеллами, пишет DigitalTVEurope.

Самая высокая доля локальных сериалов, транслируемых в прайм-тайм, наблюдается у телеканалов из Израиля, Турции и США, в то время как самая низкая – у шведских и датских телеканалов.

В восьми из двенадцати стран наибольшей популярностью в прайм-тайм пользовались новые релизы. Так было с сериалами «Линия жизни» (Lifeline) в Турции и «Ресторан» (The Restaurant) в Швеции. Среди иностранных сериалов в топ-15 самых популярных вошли «Хороший доктор» (The Good Doctor) и «Чисто английские убийства» (Midsomer Murders). Также у телезрителей пользовались спросом «Рассказ служанки» (The Handmaid’s Tale), «Убийство Джанни Версаче» (The Assassination of Gianni Versace) и «Молодой Шелдон» (Young Sheldon).

Новые сериалы составили 45% среди 15 лучших проектов. Образец успешного сериала – криминальная драма местного производства.

Напомним, ТК писала о 9 сериалах СТБ, которые выйдут на экраны в новом телесезоне. Ранее также сообщалось, что канал «Интер» запускает линейку западных сериалов.

Фото: pixabay

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