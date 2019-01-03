🚀 «Интер» запускает линейку западных сериалов

В воскресенье, 13 января, в 17:00 на телеканале «Интер» состоится телепремьера 7-серийной американской драмы 2017 года «Большая маленькая ложь» (Big Little Lies). Об этом говорится в сообщении телеканала.

В эфире вещателя также идут анонсы трех других западных сериалов, которые готовятся к показу – «Доктор Фостер», «Разрыв» и «Фалько».

Британский сериал ВВС «Доктор Фостер» (Doctor Foster, 2015), у которого два сезона по пять серий, рассказывает историю женщины, одержимой идеей разоблачения мужа в супружеской измене.

Британская шестисерийная юридическая драма ВВС 2018 года выпуска «Разрыв» (The Split) рассказывает о семье, где женщины работают адвокатами по разводам.

Французский сериал «Фалько» (Falco, 2013), который состоит из 30 серий, разбитых на 4 сезона, рассказывает о женатом молодом офицере полиции, который спустя 22 года выходит из комы после травмы во время задания.

Также вещатель возобновляет показ британского сериала «Аббатство Даунтон», который транслировал в октябре – ноябре 2018-го после вступления в силу квот на украинский язык. Сериал телеканала ITV начнут показывать в эту субботу, 5 января, в 15:30. Всего драма состоит из 52 серий, разбитых на 6 сезонов (2010–2015). Осенью канал показал первые три сезона.

В прошлом году телеканал экспериментировал с западными сериалами, отводя для них офф-праймовые, в основном ночные, слоты.

Изменилась также политика телеканала по отношению к кинопоказу. В новогодние праздники «Интер» запустил показ многосерийной французской нетленки «Великолепная Анжелика», а также фильмов из цикла «Бондиана» (идут с 30 декабря). В частности, в субботу, 12 января, в 20:30 пройдет телепремьера в Украине последней 24 части – «007: Спектр». Ранее права на «Бондиану» принадлежали каналу ICTV.

Также вещатель готовит ряд других премьер голливудских фильмов, в частности, комедии «Красотка на всю голову» (2018). При этом телеканал не отказался от советской классики и эстрадных концертов.

Западными кинолинейками обзавелся в начале года и телеканал «Украина». В частности, со 2 по 4 января в 19:50 вещатель будет транслировать пять частей культовой фантастической американской эпопеи «Звездные войны», права на которую в прошлые годы делили «Новый канал» и ICTV. Также в праймовых сетках вещателя на Рождество появилось ряд американских фильмов. До этого у телеканала был только один слот для американского кино – 23:30 по понедельникам (рубрика «Мега-хит»).

Голливудское кино в Новом году появилось и на СТБ – на время праздников фильмы выходят в прайме будней. Оба вещатели (СТБ и «Украина») ранее практически полностью игнорировали американские фильмы и покупной западный контент, концентрируясь на украинском и российском киносериальном продукте (а в случае с СТБ – еще и на советском кино).

Фото: «Интер»