⛔ В оккупированном Крыму отключение эфирного аналога начнется 4 июня

Аналоговый сигнал на полуострове отключат 3 июня в населенных пунктах с населением менее 100 тысяч человек. В Симферополе, Керчи и Большая Ялте «в течение некоторого времени еще можно будет принимать аналоговый сигнал». Об этом сообщает российские издание «РИА-Новости» со ссылкой на так называемого «министра внутренней политики, информации и связи РК» Сергея Зырянова.

В публикации указано, что цифровое телевидение работает в Крыму с января 2019 года. На данный момент покрытие цифровым ТВ составляет более 95% территории полуострова, сигнал обеспечивают более 40 вышек. «Министр» уверяет, что цифровую сеть было достроено: «Если в начале 2018 года у нас было 18 вышек, то в конце года 44 — 38 вышек в Крыму и 6 в Севастополе», — подчеркнул Зырянов.

Также он добавил, что в бюджете полуострова заложено 60 млн рублей на выплату компенсации малоимущим крымчанам при подключении к цифровому телевещанию. Они получат компенсация на покупку ТВ-тюнера либо дециметровой антенны до 1,5 тыс. рублей. Также говорится о «социальной компенсации» на приобретение спутникового оборудования до 5 тыс. рублей. По данным «министра» якобы чуть больше 4% жителей Крыма принимает сигнал со спутника.

Ранее российские СМИ сообщали, что Минкомсвязь России определила список регионов, в которых аналоговое вещание будет продлено до 14 октября 2019 года.

Как уведомлялось, Минкомсвязь РФ в феврале представила список населенных пунктов, которые не будут охвачены цифровым эфирным наземным вещанием, в перечне было 166 населенных пунктов на аннексированном полуострове, не охваченных эфирной цифрой.

Напомним, в крымской «цифре» работает 28 телеканалов, распределенных на три мультиплекса. Ее «рестарт» произошел после аннексии полуострова и так называемой национализации объектов украинского Концерна РРТ. Оператором местной «цифры», как и «аналога», стала государственная Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) – ее филиал «РТПЦ Республики Крым», был создан на базе захваченного филиала КРРТ (Крымский РТПЦ). У компании «Зеонбуд» в Крыму было 18 передающих станций, они вошли в РТРС. Глава филиала – Геннадий Гордеев – ранее работал главным инженером на крымском филиале украинского Концерна РРТ; его заместитель Валерий Фадеев – бывший украинский военный, изменивший украинской присяге; еще один заместитель – Владимир Романько, до оккупации он был замглавы крымского филиала Украинского государственного центра радиочастот.

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