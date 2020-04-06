В Facebook появилась фейковая страница «Бабеля»

1 апреля в сети Facebook появилась фейковая страница украинского онлайн-издания «Бабель». Об этом сообщил главный редактор медиа Евгений Спирин.

«Кто-то создал в Facebook клон страницы «Бабеля» и рекламирует какую-то дичь про выборы мэров. Страница создана 1 апреля, но при этом уже может продвигать политическую рекламу. Интересно, почему именно от нашего имени?», – написал главред.

В комментарии «Телекритике» Спирин сообщил, что страница рекламировала телеграмм-канал с информацией о выборах в Киеве и на нее жаловались читатели. Редакция обратилась к Facebook.

«Страница не дублировала наш контент, а просто рекламировала некий тг-канал с типа инсайдами и выборах в Киеве. Чья она, и кто это сделал — пока нам не очень понятно. Надеюсь, в скором времени выясним. Я написал несколько репортов в поддержку о фейковой странице, о нарушении прав на контент. Оба репорта приняли к рассмотрению, но предупредили, что время на рассмотрение заявки увеличено. Потому что из-за коронавируса техподдержка Facebook не справляется с обработкой всей информации, которая к ним льется», – рассказал главред.

Напомним, в конце декабря 2019-го интернет-ресурс «theБабель» закрылся по причине отсутствия финансирования. Позже издание нашло инвесторов и в марте 2020-го запустилось под названием «Бабель».

Фото: «Бабель»

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