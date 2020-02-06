В Британии вырастет обязательный налог на ТВ, из которого финансируется ВВС

Стоимость телевизионной лицензии в Великобритании с 1 апреля 2020 года увеличится с 154,5 до 157,50 фунтов стерлингов в год. Об этом сообщает пресс-служба ВВС.

Плату за просмотр программ корпорации взимает государство, и с 2017 года она ежегодно индексируется на величину инфляции. От уплаты взноса освобождены только абоненты старше 75 лет.

За счет обязательного налога на ТВ финансируется общественная корпорация ВВС, в которую входят девять национальных телеканалов, региональные вещатели, девять национальных радиостанций, сорок местных радиостанций, новостной и спортивный сайты, а также медиаплеер iPlayer.

Согласно финансовому отчету, 95% прибыли от продажи телевизионных лицензий ВВС тратит на производство контента и только 5% составляют расходы организации.

Как сообщалось ранее, новостное подразделение корпорации – BBC News, намерено сократить 450 рабочих мест с целью достижения новой стратегии, которая позволит сэкономить £80 млн ($103 млн) к 2022 году.

Напомним, в декабре 2019-го BBC предупредила, что вынуждена будет сократить бюджет на производство новых сериалов и шоу, если правительство Великобритании отменит взносы граждан страны за доступ к теле- и радиоканалам компании. В июне 2019-го стало известно, что британские пенсионеры 75+ больше не смогут бесплатно смотреть ВВС с июня 2020 года, под новое правило попадут 3,7 млн пенсионеров.

Фото: pixabay

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