💰 Британские пенсионеры больше не смогут бесплатно смотреть ВВС

Корпорация BBC заявила, что обложит телевизионным налогом пенсионеров старше 75 лет. Об этом сообщается на сайте ВВС.

BBC согласовывают условия финансирования с правительством. В 2015 году оно обязалось взять на себя расходы, связанные с предоставлением бесплатных лицензий жителям, старшим 75 лет, до 2020 года. BBC также указывает на то, что финансирование корпорации на 25% ниже объемов темпов инфляции с 2010-го.

Годовая стоимость лицензии для владельцев цветных телевизоров сейчас составляет 154,5 фунта стерлингов (5 175 гривен), для владельцев черно-белых телевизоров – 52 фунта стерлингов. Домохозяйства, получающие пенсионный кредит – форму социальной помощи для самых бедных – по-прежнему смогут смотреть телепрограммы бесплатно. Число домохозяйств, которые могут претендовать на получение пенсионного кредита, к 2020 году может составить 1,5 миллиона.

Напомним, в марте стало известно о том, что BBC компенсирует Петру Порошенко 160 тысяч фунтов за публикацию об оплате за первую встречу с Дональдом Трампом. В мае экс-президент сообщил, что направил деньги на нужды армии.

Фото: ВВС