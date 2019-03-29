💰 BBC компенсирует Порошенко 160 тысяч фунтов 

«В нашей новостной программе News at Ten, а также в статье, опубликованной онлайн 23 мая 2018 года, мы неправильно утверждали, что президент Украины Петр Порошенко осуществил или разрешил осуществить коррупционную/незаконную оплату в размере $400 тыс. личному юристу Дональда Трампа Майклу Коэну, чтобы ранее согласованная короткая встреча между господином Порошенко и президентом Трампом была расширена в более существенные переговоры», – сообщила ВВС на своем сайте со ссылкой на юриста.

Издание theБабель сообщает, что на закрытой встрече с блогерами 26 марта Порошенко сообщил, что речь идет о 160 тысячах фунтов стерлингов (более 5,5 млн грн). Он собирается передать эти деньги украинской армии. «Они попросили не говорить о деньгах, но я сказал, что как президент, согласно закону, должен декларировать свои доходы. Так что я задекларирую эту сумму и передам ее украинской армии. Мы наилучшим образом используем деньги британских налогоплательщиков», – приводит цитату Петра Порошенко theБабель.

Напомним, в статье BBC, опубликованной в мае 2018 года, говорилось о том, что Петр Порошенко заплатил адвокату Дональда Трампа Майклу Коэну $400 тыс. за то, чтобы встретиться с американским президентом. В сентябре 2018 года «Радио Свобода» обнародовало текст иска Порошенко к ВВС. Президент просил, чтобы Высокий суд Лондона обязал ВВС компенсировать ему убытки за публикацию о платежах за встречу с Трампом и обязал ВВС опровергнуть информацию из публикации, а также запретил распространять ее в дальнейшем. Также он хотел, чтобы СМИ компенсировало ему убытки и судебные расходы. Сумма ущерба в иске не указывалась.

Как сообщалось ранее, суд в Лондоне в ходе предварительного слушания дела «признал однобоким» материал ВВС, на который подал иск президент Петр Порошенко. Тогда же стало известно, что BBC удалила со своего сайта статью, на которую подал иск Порошенко, до решения суда.

Фото: ВВС