BBC пригрозила Борису Джонсону уменьшением производства контента

Корпорация BBC предупредила, что вынуждена будет сократить бюджет на производство новых сериалов и шоу, если правительство Великобритании отменит штрафы за необходимость платить жителями страны взносы за доступ к теле- и радиоканалам компании. В итоге бюджет общественной медиакорпорации может не досчитаться порядка $270 млн, сообщает deadline.

Возможность отменить наказание за несанкционированный доступ к контенту BBC высказал недавно премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он предложил оценить, есть ли смысл наказывать тех, кто не платит положенные абонплаты £154,5 в год. Также Джонсон спросил, имеет ли лицензионный сбор «все еще смысл».

Согласно соглашению между корпорацией и государством, пересмотр тарифов или какие-то другие операции с системой оплаты возможны только раз в десять лет. И следующая возможность у правительства будет только в 2027 году. Британские издания пишут, что никто не мешает Борису Джонсону пересмотреть это соглашение.

Обязательная зрительская абонплата для BBC – это главный источник дохода, потому что корпорация не может размещать рекламу на территории Великобритании (реклама в эфире программ BBC есть только при вещании за пределы страны).

Отметим, BBC сейчас снимает второй сезон «Тёмных начал», а также является собственником таких британских сериальных хитов как «Лютер», «Телохранитель», «Ночной менеджер» и «Захват» .

Напомним, в июне стало известно, что британские пенсионеры больше не смогут бесплатно смотреть ВВС. Новое правило вступит в силу в июне 2020 года и будет касаться 3,7 млн пенсионеров.

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