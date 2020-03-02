В 2020 году медиаинфляция снизится во всех категориях СМИ кроме digital — прогноз

Компания Kwendi Media Audit провела опрос среди крупнейших рекламных холдингов Украины. Согласно данным аналитиков, инфляция цен на рекламу в 2020 году снизится во всех категориях медиа кроме digital, сообщает пресс-служба компании.

В рамках регулярной инициативы команда Kwendi Media Audit консолидировала прогнозы медиаинфляции от экспертов рынка. Данные опроса приведены в виде среднего значения для каждого медиа с указанием минимальных и максимальных прогнозов уровня инфляции. Опрос проводился в феврале 2020 года, в нем приняли участие Publicis Groupe Ukraine, Dentsu Aegis Network Ukraine, Omnicom Media Group, Razom communications и Group M.

Прогнозные уровни инфляции на 2020 год хоть и оказались меньше инфляции 2019 года, но по-прежнему выше 20% практически для всех медиа кроме печатных изданий, где средняя инфляция ожидается на уровне 12-16%. Лидером по медиаинфляции остается ТВ с прогнозом выше 30%.

Прогнозы даны для инфляции цен в национальной валюте.

Отметим, ранее стало известно, что акции компаний Disney, Netflix, Fox упали из-за коронавируса.

Фото: unsplash.com

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