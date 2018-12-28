📈 В Kwendi уточнили прогноз медиаинфляции на 2019

Консалтинговая компания Kwendi в рамках регулярной инициативы Kwendi Media Audit консолидировала прогнозы медиаинфляции от экспертов рынка на 2018 год и уточнила прогноз на 2019.

По сравнению с октябрьской волной опроса существенно выросла оценка инфляции на ТВ в 2019 году – с 43% до 57% для прямой рекламы и с 40% до 45% для спонсорства. Для сравнения, в этом году инфляции по прямой телерекламе составила 33%, для спонсорства – 31%. Компания отмечает, что при опросе «заметно увеличился разброс мнений экспертов».

Уточненный прогноз медиаинфляции на 2019 год и итоговая оценка за 2018 год

Также заметен рост оценок инфляции в наружной рекламе в 2019 году – это единственное медиа, где для всех форматов размещения эксперты прогнозируют подорожание более чем на 60%. Вероятно, это связано с приближением президентских и парламентских выборов.

Скорректированные оценки инфляции 2018 года отличаются от данных предыдущей волны не более, чем на +/-3%.

Напомним, ранее Всеукраинская рекламная коалиция (ВРК) уточнила объем рынка рекламы в 2018 году и представила прогноз на 2019-й. В 2018 году рынок медиарекламы по сравнению с 2017 вырос на 25% и теперь составляет 17 млрд 520 млн гривен. В 2019 году рост составит 27% – до 22 млрд 221 млн гривен. Объем рынка телерекламы в 2018-м вырос с 7,329 млрд гривен в 2017 году до 9,269 млрд гривен (+26%). В 2019 году поднимется еще на 24% и составит 11,526 млрд гривен.

Компания Kwendi проводит регулярные опросы крупнейших рекламных холдингов Украины по поводу медиаинфляции с 2014 года. В опросе традиционно приняли участие все крупнейшие рекламные холдинги Украины: Publicis Groupe Ukraine, Dentsu Aegis Network Ukraine, Omnicom Media Group (Media Direction и Optimum Media), razom communications и Group M. Прогнозы даны для инфляции цен в национальной валюте. Данные опроса приведены в виде среднего значения для каждого медиа с указанием минимальных и максимальных прогнозов уровня инфляции. Для повышения точности оценок рекламы в digital в текущем опросе эксперты впервые получили унифицированное описание каждой категории.