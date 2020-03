Акции компаний Disney, Netflix, Fox упали из-за коронавируса

На прошлой неделе цены акций мировых медиакомпаний, таких как Disney, Viacom, Fox, снизились в среднем на 14% из-за растущих опасений по поводу коронавируса, сообщает mediapost.com.

Аналитики отметили, что в течение пяти дней (с 24 по 28 февраля включительно) акции ведущих мировых медиакомпаний резко упали в цене, и что подобное падение не наблюдалось с 2008 года. Dow Jones U.S. Media Agencies Index упал на 12,4%, а оба индекса Dow Jones U.S. Media и Dow Jones U.S. Broadcasting & Entertainment — на 13%.

Если говорить конкретно о компаниях, то акции Netflix упали на 0,7% (до $ 369,03), но уже немного выросли в цене в начале этой недели. Аналитики говорят, что это отчасти связано с тем, что люди меньше стали ходить в кинотеатры (опять же из-за коронавируса) и предпочитают смотреть фильмы дома, используя библиотечный контент стримингового сервиса. Акции Comcast Corp. также снизились на 1,5% (до $40,43), акции Charter Communications упали на 3% (до $493,17), Walt Disney — на 0,3% (до $117,65), Fox Corp. — на 1,7% (до $30,45).

Однако не все так плохо: к концу недели некоторые компании отметили рост цен на акции и восстановились до прежнего уровня. Так, акции медиакомпании AMC Networks выросли на 9,5% (до $31), ViacomCBS — на 3,0% до (до $24,61), Discovery Inc. — на 4,2% (до $25,70), Nexstar Media Group — на 2,8%, (до $114,98), Roku — на 3,3% (до $113,67).

Напомним: ранее стало известно, что США стали мировым лидером по количеству посещений пиратских сайтов.

Фото: unsplash.com

