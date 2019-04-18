Украина на 102-м месте в мировом рейтинге свободы прессы

Всемирный индекс свободы прессы, ежегодно публикуемый RSF с 2002 года, измеряет уровень свободы СМИ в 180 странах. Он оценивает уровень независимости СМИ, среды для СМИ и самоцензуры, правовую базу, прозрачность и качество инфраструктуры, которая поддерживает производство новостей и информации.

Глобальный показатель и региональные показатели рассчитываются на основе баллов, зарегистрированных для каждой страны. Эти баллы рассчитываются на основе ответов на вопросник на 20 языках, который заполняется экспертами во всем мире при поддержке качественного анализа. Баллы измеряют ограничения и нарушения, поэтому, чем выше балл, тем хуже ситуация.

«Власти Украины приняла ряд долгожданных реформ после революции 2014 года, включая законы о прозрачности собственности СМИ и доступ к государственной информации. Однако этого недостаточно. Необходимо ослабить влияние олигархов в СМИ и поощрять редакционную независимость», - рассказывают правозащитники.

В этом году Украина заняла 102 место в рейтинге свободы прессы. Это на одну позицию ниже, в сравнении с прошлым годом.

На падение Украины в рейтинге оказала влияние и«информационная война с Россией, включая запреты на российские СМИ и социальные сети, «черные списки» иностранных журналистов».

Первая пятерка рейтинга: Норвегия, Финляндия, Швеция, Голландия, Дания.

Последние места рейтинга: Северная Корея и Туркменистан.

Напомним, в в 2018 в мире погибло 80 журналистов.

Фото: RSF