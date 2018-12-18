«Репортеры без границ»: в 2018 в мире погибло 80 журналистов

Об этом свидетельствует ежегодный обзор международной правозащитной организации «Репортеры без границ».

Из 80 журналистов 77 – мужчины. Больше всего журналистов погибло в этом году в Афганистане – 15. В Сирии погибли 11 журналистов, в Мексике – 9 работников СМИ. В США – шесть, четверо из них – во время нападения на местную газету Capital Gazette в штате Мэриленд. За последние 10 лет погибли 702 профессиональных журналиста, отмечают обозреватели.

Количество журналистов, погибших из-за работы, выросло на 8% (до 80), в частности, на 15% возросло число погибших профессиональных журналистов (с 55 в 2017 году до 63 в этом году). В предыдущие 3 года этот показатель снижался. Более половины убийств журналистов, 49, были целенаправленными, отмечают «Репортеры без границ» и вспоминают случаи саудовского обозревателя Washington Post Джамала Хашогги и словацкого журналиста Яна Куцяка.

В этом году задержали 348 журналистов (в прошлом году – 326). Более половины заключенных медийщиков сидят в пяти странах: Китае, Иране, Саудовской Аравии, Египте и Турции. В Китае за решеткой находятся 60 человек, из которых три четверти – непрофессиональные журналисты. В заложниках сейчас находятся 60 журналистов (на 11% больше, чем в прошлом году, когда было 54). Всех, кроме одного, удерживают в трех странах Среднего Востока: Сирии, Ираке и Йемене. Среди них – 6 иностранных журналистов. «Украинского журналиста(Станислава Асеева. – Ред.) до сих пор удерживают в самопровозглашенной «Донецкой народной республике», власти которой обвиняют его в шпионаже», – говорится в отчете.

«Репортеры без границ» также зафиксировали три случая исчезновения журналистов в 2018 году: два в Латинской Америке и один в России.

Фото: МИП