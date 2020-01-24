У Фирташа сообщили, что изменений в Inter Media Group не было

Group DF Дмитрия Фирташа прокомментировала публикацию о возможных изменениях в Inter Media Group опровержением. Соответствующее уведомление «Телекритика» получила от пресс-службы Group DF.

«Ни структура собственности, ни руководство, ни система управления Inter Media Group не изменялись», — говорится в сообщении.

Пиар-директор Group DF Олег Орестахов в комментарии изданию на просьбу объяснить, почему данное уведомление группа разослала только спустя два дня после публикации, ответил следующее: «Ждали подтверждения и согласования международных собственников». Официально в Group DF один собственник —Дмитрий Фирташ, который находится в Вене из-за судов. Также Олег Орестахов не смог объяснить, значит ли согласованное сообщение холдинга то, что вышеперечисленные перемены в холдинге обсуждались.

В пресс-службе Inter Media Group на просьбу «Телекритики» прокомментировать сообщение Group DF, а также объяснить, почему соответствующую информацию не распространила Inter Media Group, не ответили. Пиар-директор Inter Media Group Евгений Смаглюк проигнорировал звонки «Телекритики». Пиар-директор Group DF Олег Орестахов в комментарии изданию на просьбу объяснить, почему соответствующую информацию не распространила Inter Media Group, ответил, что телегруппа «возможно предоставит комментарий со временем», в полномочии группы — комментировать изменения относительно программного продукта телеканалов и общие вопросы.

22 января «Телекритика» сообщила, что акционер телегруппы Валерий Хорошовский забирает у Дмитрия Фирташа управление в телехолдинге Inter Media Group. Данную новость наше издание подало как незавершенный процесс. 21 января в Вене, где находится акционер группы Дмитрий Фирташ, обсуждался вопрос пребывания на должности нынешнего руководителя группы – Анны Безлюдной. Факт обсуждения вопроса пребывания Безлюдной на должности, а также возможного перехода управления группой к Хорошковскому сообщил «Телекритике» надежный источник.

Анна Безлюдная (перед публикацией этой информации 22 января) отказала «Телекритике» в комментарии, также она проигнорировала смс-сообщение с просьбой опровергнуть или подтвердить данную информацию. В пресс-службе холдинга больше двух суток не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию, несмотря на все попытки «Телекритики» предоставить ответ группы в любом формате.

Отметим, Валерий Хорошковский – владелец мажоритарного пакета в Inter Media Group. Телеканалы «Интер», «Пиксель» и «Энтер-фильм», согласно данным структуры собственности, что обнародована на сайтах этих вещателей, принадлежат Дмитрию Фирташу через ряд офшоров принадлежат лишь на 36%, Сергею Левочкину – на 9%, а 45% числятся за Валерием Хорошковским, остальные 10% — у Светланы Плужниковой, вдовы основателя «Интера» Игоря Плужникова. Телеканалы НТН, К1, К2, «Мега» и ZOOM принадлежат вышеуказанным персонам в следующем распределении долей: Дмитрий Фирташ – 40%, Сергей Левочкин – 10%, Валерий Хорошковский – 50%.

Фото: Group DF

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