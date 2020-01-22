Хорошковский забирает контроль в группе «Интер». Безлюдная под вопросом – источник

Экс-вице-премьер-министр времен Виктора Януковича Валерий Хорошовский забирает управление в телехолдинге Inter Media Group, объединяющем 9 телеканалов: «Интер», «Интер+», НТН, К1, К2, «Пиксель», «Энтер-фильм», «Мега» и ZOOM. Вчера в Вене, где находится акционер группы Дмитрий Фирташ, решался вопрос пребывания на должности нынешнего руководителя группы – Анны Безлюдной. Об этом сообщает источник «Телекритики».

Источник уточняет, что смена структуры собственности в группе не планируется – речь идет о перераспределении управления между акционерами: от Дмитрия Фирташа оно переходить к Валерию Хорошковскому. С должности руководителя группы может уйти Анна Безлюдная. Главная причина – проседание показателей телеканала «Интер», неутешительные показатели нишевых каналов и группы в целом, а также давний конфликт Анны Безлюдной с Валерием Хорошковским.

Как писала «Телекритика», по итогам 2019-го телеканал «Интер» просел с 6,28% до 5,15% (аудитория 18-54, 50+), а 8 каналов группы в целом растеряли больше чем 2 п. п. доли – с 16,56% до 14,19% и фактически приблизились к показателям «Медиа Группы Украина» (14,02%), измеряющей только три телеканала.

Отметим, что в кулуарах телерынка стагнация группы годами объяснялась судовыми процессами вокруг Дмитрия Фирташа в Вене.

Уход Анны Безлюдной с должности инициирует Валерий Хорошковский, сообщает источник. Сама Анна Безлюдная отказала в комментарии «Телекритике», сославшись на плохую связь и попросила переадресовать все вопросы в пресс-службу холдинга. Также Анна Безлюдная проигнорировала смс-сообщения от «Телекритики» с просьбой опровергнуть или подтвердить информацию. «Телекритика» отправила запрос в пресс-службу холдинга и ждет ответа. Пиар-директор холдинга Евгений Смаглюк в телефонном комментарии не подтвердил и не опровергнул данную информацию.

UPD от 18:40. Евгений Смаглюк спустя полтора часа после публикации ответил на наш запрос таким комментарием: «Как будет ответ, уведомим».

Как известно, Анна Безлюдная изначально возглавляла телеканалы К1 и К2, когда они принадлежали исключительно Фирташу. До повторного назначения в группу «Интер» в 2013-м, Анна была главой пресс-службы GroupDF Дмитрия Фирташа.

Впервые Анна Безлюдная стала генеральным продюсером телеканала «Интер» в январе 2007-го, уйдя с должности в конце 2009-го, как тогда уведомляли в СМИ, именно по инициативе Валерия Хорошковского. Безлюдная вернулась как руководитель группы 13 января 2013 года, после того как стало известно о покупке группы Дмитрием Фирташем. Она заменила Ярослава Порохняка.

В июле 2019-го Анна Безлюдная родила дочь. Около трех месяцев она руководила группой дистанционно, менеджеры холдинга получали указания по смс.

Отметим, Ярослав Порохняк – давний соратник Валерия Хорошковского по компаниям «Меркс» и «Союз Виктан». В 2009 году, когда программы «Студии Квартал 95» выходили в эфире телеканала «Интер», основным акционером которого тогда единолично назывался Валерий Хорошковский, Порохняк был совладельцем студии вместе с Владимиром Зеленским. В 2010-м, после увольнения Безлюдной, Порохняк появился в менеджменте телеканала «Интер». Он был председателем правления. По данным «Радио Свобода», Ярослав Порохняк в феврале 2018-го получил должность в российском «Сбербанке» в Украине и стал советником председателя правления Хорошковского.

В феврале 2013-го сообщалось, что Валерий Хорошковский продал Inter Media Group Дмитрию Фирташу с формулировкой «по обстоятельствам, что сложились». В 2016-м оказалось, что у него всегда оставался мажоритарный пакет в Inter Media Group. Телеканалы «Интер», «Пиксель» и «Энтер-фильм» принадлежат Дмитрию Фирташу через ряд офшоров лишь на 36%, Сергею Левочкину – 9%, а 45% числятся за Валерием Хорошковским, остальные 10% — у Светланы Плужниковой – вдовы основателя «Интера» Игоря Плужникова. Телеканалы НТН, К1, К2, «Мега» и ZOOM принадлежат вышеуказанным персонам в следующем распределении долей: Дмитрий Фирташ – 40%, Сергей Левочкин – 10%, Валерий Хорошковский – 50%.

Напомним, в мае стало известно о возвращении Валерия Хорошковского в Украину. После победы Владимира Зеленского на президентских выборах Хорошовский стал регулярно прилетать в Украину и наведываться на Банковую. Программа «Схемы» «Радио Свобода» фиксировала, как Валерий Хорошковский посещал Офис президента. Президент публично сообщал, что на встрече с Хорошковским речь не шла о государственных должностях. Как известно, Валерий Хорошковский покинул Украину в конце 2012 года. По данным СМИ, проживал в Монако. Его выезду за границу предшествовал конфликт с экс-премьер-министром Николаем Азаровым.

Фото: «Зеркало недели»

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