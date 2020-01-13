«1+1» стал первым в прайме, а «Украина» – лидером суток – рейтинги Nielsen за 2019

По итогам 2019 года первое место в суточном разрезе остается за телеканалом «Украина», которое он сохраняет третий год подряд. Тогда как лидером телесмотрения по итогам года в прайм-тайме стал канал «1+1». Канал «Украина» в прайм-тайме по итогам года уступил сразу двум вещателям – ICTV и «1+1». Такие итоги года демонстрируют телерейтинги Nielsen.

В «суточном» разрезе канал «Украина» в 2019-м несколько сбавил свои обороты – за год канал потерял чуть больше полпроцента доли, просев – с 11,63% до 11% (тут и далее указаны показатели по коммерческой аудитории 18-54, 50+). На втором месте укрепился канал ICTV, нарастив 0,75 п. п. – с 9,69% до 10,44%. На 0,3% доли от канала ICTV отстает канал «1+1», также нарастивший за год 0,7 п. п. – с 9,43% до 10,14%. В прайм-тайме телеканал «Украина» занимает только третью позицию (10,55% против 11,09% в 2018-м), абсолютным лидером с заметным отрывом от второго места в праймовом топе стал канал «1+1», нарастив на 1,5% – с 10,6% до 12,01%. «Серебро» у канала ICTV – 10,72% против 10,02% в 2018-м.

Тактика телеканала «Украина» по инвестировании в производство для дневного эфира будней сработала – как показывают рейтинги именно высокие показатели в дневных сетках перебили неудачи телеканала в прайме.

Канал СТБ за год растерял почти один процент доли (с 8,51% до 7,64%), но при этом сохранил за собой четвертое место. Новый канал за год прибавил 0,22%, нарастив с 7,1% до 7,33%, сохранив свое пятое место. Аутсайдер гонки – канал «Интер» продолжает терять свои доли – за год канал просел больше чем на один процент – это крупнейшее проседание среди всех вещателей «большой шестерки» – с 6,28% до 5,15%.

Во втором эшелоне укрепился канал «2+2» (7 место). Вещатель за год прибавил полпроцента к своим показателям – с 3,4% до 3,93%. В праймовом топе канал «Интер» теряет показатели еще больше – его уже практически догоняет телеканал «2+2» с долей 4,45% (против 4,55% у «Интера»).

В 2019-м кроме «Интера» потеряли показатели и другие телеканалы группы. НТН сбавил сразу четверть своих показателей (с 2,83% до 2,19%), сохранив девятое место. Канал К1 за год также просадил свою долю на четверть – с 2,64% до 1,91% (10 место). В третьей пятерке ростом выделился телеканал НЛО ТV – c 1,29% до 1,51% (11 место).

Заметный рост за год показал телеканал «Мега», прибавив сразу пятую часть к своим показателям за 2018-й. Телеканал М1 за год растерял сразу пятую часть своих цифр, заняв 15 место. Зато в праймовую пятнадцатку каналов попал «Индиго», нарастив свои показатели на 16%.

В целом «большая шестерка» телеканалов сохраняет свои лидирующие позиции, хотя и растеряла почти 1% доли – с 52,6% до 51,7%. По другим аудиториям в суточном разрезе «Плюсы» вторые сразу по трем аудиториям, ICTV – еще по одной, лидер во всех четырех – «Украина».

Телегруппа StarLightMedia (СТБ, ICTV, Новый канал, М1, М2 и ОЦЕ) за год сохранила свою долю – 27,3% по 18-54, 50+ (против 27,4% в 2018-м) и осталась лидером. Телегруппа 1+1 media («1+1», «2+2», ТЕТ, «ПлюсПлюс», «Бигуди», Paramount Comedy и «УНИАН») прибавила долю ровно на 1 п. п. – с 17,66% до 18,66% и укрепилась на втором месте. Телехолдинг InterMediaGroup («Интер», НТН, К1, К2, «Мега», «Пиксель», «Enter-фильм» и ZOOM) за год растерял больше чем 2 п. п. – с 16,56% до 14,19% и фактически приблизился к показателям «Медиа Группы Украина» («Украина», «НЛО» и «Индиго») – 14,02% (против 14,17% в 2018-м).

Более детально об итогах года в телесмотрении Nielsen читайте по ссылке. Об итогах альтернативных телеизмерений BigDataRaiting и «Ланет» читайте здесь.

Данные исследования телевизионной аудитории принадлежат «Индустриальному телевизионному комитету», оператор панели – Nielsen, мониторинг – «Коммуникационный альянс». Подробнее в глоссарии ТВ-панели.

Фото: pixabay

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