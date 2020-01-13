«Плюсы» обгоняют «Украину». Альтернативные итоги телерейтингов-2019 от BigDataRating и «Ланета»

Альтернативные измерения смотрения интернет-телевидения от BigDataRating и «Ланета» по-прежнему не дают высоких цифр телеканалу «Украина». Телеканалы «большой шестерки» продолжают сохранять свои высокие позиции в альтернативных телеизмерениях, несмотря на широко представленные премиум-каналы в пакетах услуг интернет-телевидения. Среди последних уже традиционно выделяется пул телеканалов западного кинопоказа, анимационные вещатели и телеканалы «Футбол 1»/«Футбол 2».

«Телекритика» подводит итоги 2019 года в контексте альтернативных измерений смотрения интернет-телевидения от BigDataRating и IPTV/OTT- услуг провайдера «Ланет».

Об альтернативных телеизмерениях

Система телеизмерений абонентов интернет-телевидения BigDataRating (услуга консалтинговой компании BigDataUA экс-президента «Воли» Сергея Бойко) объединяет услуги IPTV/OTT от «Воли», «Триолана» и YouTV, а с октября 2019-го – и сервиса Oll.TV «Медиа Группы Украина». Отметим, что в 2018-м данные о телесмотрении в Oll.TV публиковал собственный сервис альтернативных телеизмерений группы – Deepmetrics, приостановивший свое существования 1 января 2019 года (объединял также IPTV/OTT-данные смотрения «Укртелекома» и своих партнерских сетей). Главным преимуществом BigDataRating называет большое количество исследуемых семей. За год их число выросло с 359,7 тыс. до 463 тыс. домохозяйств (в апреле 2017-го, когда проект стартовал, у сервиса было 150 тыс. исследуемых семей). По данным компании, это 40% всех абонентов интернет-телевидения.

Провайдер «Ланет» в своих рейтингах объединяет показатели телесмотрения IPTV/OTT-абонентов сети «Ланет», а также интернет-услуги компании «Ланет.TV», которая работает как независимый ОТТ-сервис. Компания не озвучивает количество исследуемых абонентов и динамику их роста, используя формулировку «десятки тысяч».

Для сравнения в телеисследовании Nielsen участвует 2840 домохозяйств, отобранных по параметрам «Индустриального телевизионного комитета», объединяющего все четыре ведущие телегруппы. В случае альтернативных измерений, данные о телесмотрении операторы получают автоматически от всех абонентов практически в режиме реального времени. Главный минус альтернативных данных – это невозможность определить пол и возраст членов семьи, которые смотрят телеканал в данный момент. Это делает невозможным распределение рейтингов по аудиториям – доступны одни общие данные по общей аудитории. Вторая главная разница состоит в том, что альтернативные данные охватывают только аудиторию по типу сигнала интернет-телевидения (IPTV и OTT). Тогда как Nielsen включает телесмотрение по всем остальным типам – «спутник», «кабель», «эфир».

Как «1+1» бьет «Украину»

Несмотря на присутствие разноплановых платных премиум-телеканалов в пакетах сервисов интернет-телевидения, «большая шестерка» сохраняет свои лидирующие позиции. В системе BigDataRating шестерка телеканалов показала небольшой рост на 1 п.п. – с 49,8% до 50,79%. Тогда как у «Ланета» заметно проседание на 4% – с 49,3% до 45,2%. Приметно, небольшое проседание годового показателя топ-6 наблюдалось также в телерейтингах Nielsen – с 52,6% до 51,7%.

Бесспорный лидер с весьма заметным отрывом – канал «1+1», который уверенно обходит «Украину» и занимает первое место с долями 13,63% у BigDataRating и 13,8% у «Ланета». Тогда как «валюта рынка» Nielsen отводит «Плюсам» только третье место по коммерческой аудитории (18-54, 50+) с долей 10,14% (против 11% у канала «Украина» и 10,44% у ICTV). У Nielsen канал «1+1» первый по итогам года разве что только в вечернее время – в прайм-тайме (19:00-23:00): 12,01% (против 10,72% у канала ICTV и 10,55% у «Украины»).

«Альтернатива» отводит «Украине» довольно низкие позиции не только в вечернее время, но и в «суточном» разрезе: в BigDataRating он второй с долей 9,95%, а у «Ланета» – только четвертый со средней долей за год – 6,4%. В 2018-м канал «Украина» также был вторым у BigDataRating, а в системе «Ланет» – только пятым (пропускал вперед Новый канал).

Другие каналы «большой шестерки» не демонстрируют столь большой разницы в показателях с «валютой рынка». Разве что система «Ланет» несколько благосклонна к Новому каналу. Но обо всем по порядку. Канал ICTV у «Ланета» уверенно второй с долей 8,2% и третий у BigDataRating – 8,1% (против 10,44% у Nielsen). Новый канал у «Ланета» третий с долей 7,2% и пятый у с долей 6,5% у BigDataRating (у Nielsen канал также пятый с долей 8,12%). Проседание СТБ и «Интера» в альтернативных измерениях также заметны, как и в «эталонном» Nielsen. У СТБ в системе «Ланет» доля 5,9% и пятое место, а у BigDataRating – 7,14% и четвертое место (у Nielsen канал четвертый с долей 8,33%). У канала «Интер» дела хуже всех – только 3,7% у «Ланета» и 5,48% у BigDataRating (у Nielsen канал шестой с долей 4,55%).

Премиум-телеканалы: кино, анимация и футбол

Во второй пятерке, по сравнению с Nielsen, марку держат только «2+2» и ТЕТ, а телеканалы НТН и К1 здесь уверенно обходят премиум-киноканалы, а также новостные «112 Украина» и «Прямой» (у «Ланета» НТН встречается только на 25 месте).

Достаточно высокие показатели в альтернативе демонстрирует «ПлюсПлюс». Анимационный канал здесь абсолютный лидер в своей нише, тогда как по данным Nielsen проигрывает «Пикселю», у которого есть цифровая лицензия (у «ПлюсПлюс» цифровая лицензия появилась только в декабре, что может объяснить столь большую разницу в показателях). Интересно, что «Пиксель» в анимационной нише по-прежнему обходят платные иностранные мульттелеканалы: Cartoon Network и Nickelodeon, весьма хорошие показатели также у Nick Junior – стабильно в пятерке анимационных телеканалов.

Высокие показатели телесмотрения демонстрируют также телеканалы «Футбол 1» и «Футбол 2», борясь за 15-17 места в общем забеге. Приметно, что последние месяцы 2019-го показатели телеканала «Футбол 2» на несколько десятых процента превосходили телеканал «Футбол 1» (нечто подобное наблюдалось в 2018-м). Появление телеканала Setanta Sports несколько разнообразил нишу – вещатель, несмотря на присутствие в отдельных премиум-пакетах, в осенние месяцы был третьим в спортивной нише, уверенно обходя эфирный Xsport.

Среди киноканалов первенство традиционно у группы Viasat (TV1000 Action, TV1000, VIP Comedy) как у «Ланета», так и у BigDataRating. Среди каналов западных сериалов тройка выглядит следующим образом – Fox, Paramount Comedy и SonyChannel. В нише познавательных телеканалов лучший результат у канала History (хотя канала нет у «Воли», которую измеряет BigDataRating). В пятерке каналов этой ниши можно встретить NetGeo, Discovery channel и Viasat History.

В информационной нише первое место все еще за телеканалом «112 Украина», но в последние месяцы года отрыв от «Прямого» стал не столь заметным (у Nielsen «Прямой» вышел на первое место после потери цифровых лицензий у «112 Украина»). Уверенно третий у BigDataRating – NewsOne, а у «Ланета» – канал «24».

Абсолютный лидер музыкальной ниши – М1, за ним идет MusicBox (0,9% против 0,6% у «Ланета»), а вот третье место у EU Music (0,47%), который перестал измеряться Nielsen. Телеканал М2 только четвертый (доля 0,25% у «Ланета»). У BigDataRating разница между М1 и MusicBox составляет все же два раза, а М2 фактически делит третье место с EU Music – вещатели идут нога в ногу.

Почему данные «сотен тысяч» семей интернет-телевидения настолько сильно расходятся относительно лидера с «эталонными» данными 2840 семей, неизвестно. Данный анализ носит ознакомительный характер и не имеет цели оспорить или поставить под сомнение телерейтинги Nielsen.

Итоги года в телерейтингах Nielsen, читайте здесь.

Фото: pixabay

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