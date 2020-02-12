У дочери Мердока опровергли слухи о том, что она возглавит BBC

Источники британского издания The I считают, что BBC всерьез готова назначить своего первого генерального директора — женщину. Одной из главных кандидатов являлась дочь Руперта Мердока — Элизабет Мердок. The Guardian со ссылкой на близких к дочери Руперта Мердока пишет, что этому не бывать.

У Элизабет Мердок «есть чем заняться кроме как вытаскивать BBC из кризиса и мирить с властью». Она работает над созданием новой продакшен-компании Sisters. Сегодня Элизабет Мердок возглавляет компанию Shine UK, делавшую телешоу «Мастер-шеф» и сериал «Бродчерч».

Ранее The I писало, что кандидатура Мердок «будет одобрена» правительством Великобритании. Мердок якобы являлась компромиссным директором BBC, который устроил бы и корпорацию, и правительство Великобритании.

Среди конкурентов Элизабет Мердок на пост главы BBC — нынешний директор корпорации по контенту Шарлотт Мур (главный внутренний кандидат), директор Channel 4 Алекс Маон, бывший директор Channel 4 Джей Хант и бывший директор ITV Кэролин МакКолл.

Напомним, 20 января гендиректор BBC Тони Холл объявил о своей отставке. Холл вступил в должность гендиректора BBC в 2013 году. Пожизненный дворянский титул «лорд» он получил в 2010 году.

Фото: pixabay

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