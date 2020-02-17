У Бориса Джонсона большие планы по сокращению ВВС

Корпорация BBC может сократить некоторое количество своих медийных мощностей – телеканалов, радиостанций, присутствие в интернете и урезать зарплаты сотрудникам. Речь также идет и о смене финансовой модели — возможна замена лицензионного сбора на абонентскую плату. О необходимости реформ в национальном вещателе выступает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, пишет The Sunday Times.

ВВС может быть вынуждена продать большую часть своих радиостанций в результате «массового сокращения» своей деятельности. The Sunday Times цитирует высокопоставленного источника на Даунинг-стрит, который говорит, что премьер-министр Борис Джонсон «действительно резок» в отношении необходимости серьезных реформ на национальном вещателе. Число телеканалов и радиостанции может быть сокращено, сокращения затронут также веб-сайты. Звездам корпорации запретят занимать хорошо оплачиваемую вторую работу. Также будет консультация по замене платы за лицензию моделью подписки.

«У них есть сотни радиостанций, у них есть все эти телеканалы и массивный веб-сайт. Все это нуждается в массовом сокращении. У них должно быть несколько телевизионных станций, пара радиостанций и массовое сокращение присутствия в интернете, и они должны вкладывать больше денег и усилий во Всемирную службу, которая является частью ее основной работы. Премьер-министр твердо убежден в том, что необходимо провести серьезную реформу. Он действительно резок в этом», — цитирует издание источник.

Новость опроверг источник Financial Times, который говорит, что сейчас идут необходимые консультации, а у правительства нет цели уничтожить корпорацию.

Отметим, корпорации ВВС была активным противником брексита и действий премьер-министра Бориса Джонсона. В декабре после первых публичных заявлений премьера, BBC пригрозила Борису Джонсону уменьшением производства контента. В конце января уведомлялось, что ВВС сократит 450 рабочих мест в новостном подразделении.

Напомним, стоимость телевизионной лицензии в Великобритании с 1 апреля увеличится с 154,5 до 157,50 фунтов стерлингов в год.

Фото: pixabay

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