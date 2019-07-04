💰 ТВ-игроки в прошлом году заработали в digital $15 млн. И столько же на рынке Pay TV

Украинские телеканалы в прошлом году заработали на интернет-рекламе примерно $15 млн. Такой же годовой доход ($15 млн) телеканалам приносит рынок Pay TV. Последний будет расти в ближайшие 4 года большими темпами, и в 2021-м по объему он сравнится с рынком телерекламы. Об этом на конференции DGTL Marathon #3 сообщили креативные и коммерческие директора дивизиона Pay TV&Digital StarLightMedia Виталий Чирков и Николай Фаенгольд.

Оъем рынка телерекламы, по оценке телегруппы, в этом году составит $246 млн, к 2021-му он вырастет до $311,2 млн, в 2023-м он составит $351,9 млн. Объем рынка Pay TV в 2019-м составит $137,4 млн, в 2021-м рынок Pay TV сравняется с рынком телерекламы о составит примерно $319,8 млн. К 2023-м он вырастет к $409,7 млн.

Указанный годовой доход телеканалов в digital ($15 млн) включает рекламу на YouTube и собственных сайтах, в Pay TV телегруппы получают только свой процент – за дистрибуцию вещателей провайдерами платной ТВ-услуги.

Напомним, согласно данным Всеукраинской рекламной коалиции, рынок телерекламы в 2018-м вырос на 26% – с 7,329 млрд гривен (в 2017) до 9,269 млрд гривен. В 2019-м, по прогнозам ВРК, поднимется еще на 24% и составит 11,526 млрд гривен, из которых прямая реклама составит 10,089 млрд гривен (остальное – спонсорство).

Как писала «Телекритика», цена на телеканалы 4 ведущих телегрупп в 2019-м для ретрансляции провайдерами платного телевидения выросла на 4,5 гривны с абонента – с 6,9 до 10,5 гривны. Телегруппы уведомляли, что у них подписаны контракты с провайдерами на 4,2 млн абонентов.

Как телегруппы видят развитие digital-индустрии, читайте в материале с DGTL Marathon #3.

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