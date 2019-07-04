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🗒 Битва миров: 1+1 media и StarLightMedia об эволюции в digital и своей роли в ней

от Павел Мандрык
От Павел Мандрык 204
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Digital-директор 1+1 media Анна Ткаченко, а также креативные и коммерческие директора дивизиона Pay TV&Digital StarLightMedia Виталий Чирков и Николай Фаенгольд о «телевизионном» видении будущего digital. 

25 июня в рамках конференции DGTL Marathon #3, посвященной интернет-развитию бизнеса, представители двух ведущих телевизионных групп поделились своими размышлениями о digital. «Телекритика» предлагает ознакомиться с докладами спикеров.

Анна Ткаченко рассказала об инновациях в медиа, бенчмарках и эффективных решениях проблем.

🗒 Битва миров: 1+1 media и StarLightMedia об эволюции в digital и своей роли в ней

Анна Ткаченко. Фото: DGTL Marathon #3

Корпорации с более коротким жизненным циклом в условиях современного мира должны работать как стартапы, применяя новые технологии в своем бизнесе как можно быстрее. Если раньше на развитие у компаний уходило 50 лет, то сегодня – не больше 7:

🗒 Битва миров: 1+1 media и StarLightMedia об эволюции в digital и своей роли в нейСейчас пробовать новое и ошибаться – легче и дешевле: стоимость создания софта минимальная, каждый продвинутый студент считает долгом испытать свои силы в стартапе. Поэтому, если в 2004-м процент неудач в стартапах составлял 70%, то сегодня – уже 90%.

🗒 Битва миров: 1+1 media и StarLightMedia об эволюции в digital и своей роли в нейЧерез 5-15 лет мир ожидает тотальный disruption (сбой) во многих индустриях. Большие корпорации под угрозой в первую очередь. Анна привела в пример компанию НВО, которая возмущается тем, что стриминговые сервисы выкладывают свои сериалы сезонами целиком. Тогда как на телеканале НВО выпускают по серии в неделю. «Мир меняется быстрее, чем это понимают корпорации. Они это понимают хуже всего, болезненней всего. Именно поэтому срок жизни больших корпораций сокращается с каждым годом», – объясняет Анна Ткаченко.

Поскольку у компаний уже нет десятилетий, как раньше, чтобы выстроить бизнес и развиваться, digital-директор «Плюсов» указывает на применение 2 видов инноваций для компаний: инкрементальный (іncremental) и дизраптовый (disruptive). Пример первой инновации – Gillette: в компании работают 750 инженеров, перед которыми из года в год стоит лиш одна задача – улучшать продукт. Дизраптовые инновации зачастую являются «подрывными». В пример Анна приводит бургер, в котором «мясо» заменяют на более дешевый продукт. В США подсчитали, что себестоимость мяса вбургере за $4-5 составляет $1, а с его заменителем – всего 7 центов. Соответственно, экономически выгодно продавать продукт менее затратный в производстве.

«Амбидекстрия» – это когда компания одной рукой работает над эффективностью текущего бизнеса, второй – инвестирует в новые ниши, рынки, бизнес-модели. Эт понятие должно войти в моду для всех продвинутых компаний.

🗒 Битва миров: 1+1 media и StarLightMedia об эволюции в digital и своей роли в ней«Это страховка, которая необходима даже самому успешному бизнесу. Имея один бизнес, нужно инвестировать в новые его направления или строить из них новые бизнесы», – рассказывает Анна Ткаченко.

Анна приводит в пример компании, которые видоизменили свой профиль, став более технологичными. Разработки в IТ должны стать ДНК каждой успешной компании. Это секрет успеха онлайн-сервиса Netflix, который трижды менял свою бизнес-модель. Компания начинала с проката DVD-фильмов и их рассылки почтой. Продолжая заниматься рассылками DVD, сервис решил стать data driven software компанией и инвестировал в одноименный сайт, который изначально работал как рекомендательный сервис по фильмам. Другой пример от спикера – перерожденная после покупки компанией Amazon газета The Washington Post. Будучи традиционным семейным бизнесом, компания погружалась в долги. После продажи она стала не медийной, а технологичной. Сегодня 30% доходов компания получает от технологического сервиса, который она предоставляет своим 30 клиентам – 100 другим ресурсам:

🗒 Битва миров: 1+1 media и StarLightMedia об эволюции в digital и своей роли в нейГлавный офис стал выглядеть как офис современной software-компании:

🗒 Битва миров: 1+1 media и StarLightMedia об эволюции в digital и своей роли в ней

В итоге компания The Washington Post преуспела в своей нише – теперь она третья по финансовым показателям после NYT и WSJ:

🗒 Битва миров: 1+1 media и StarLightMedia об эволюции в digital и своей роли в нейВ каждой современной компании должна происходить работа с анализом. Компания должна обладать навыками business intelligence, data scientists. Аналитики должны находить ответы на вопросы «почему», «кто», «что будет дальше» и найти варианты на вопрос «а что, если?».

Компании должны помнить, что отсутствие культуры убивает интерес к продукту. В это понятие Анна Ткаченко вкладывает 4  составляющие:

🗒 Битва миров: 1+1 media и StarLightMedia об эволюции в digital и своей роли в ней

Первая составляющая «культуры» в широком ее понимании – data mindset: компании должны находить подтверждения или опровергать тезисы, тестируя продукт (testing, fact-based). Вторая составляющая культуры – ошибки по принципу Fail Fast Learn Fast. Большие компании, зависимые от КРI, в зоне риска, они боятся ошибаться, что приводит к драматическим последствиям. Но на саммом деле, ошибатся нестрашно, главное признать ошибку вовремя. Чем больше ошибок – тем дороже они обходятся таким компаниям.

Третья важная составляющая «культуры» – понятие «взрослых людей». Сотрудникам, которые подподают под это обозначение, не нужна политика компании, правила и процедуры, они уже имеют представление, как делать свою работу, они ее берут и делают. Чем больше компания, тем меньше там работают люди. Команды из 5-7 человек более эффективны, они должны быть на виду и быть максимально ответственными.

Четвертая составляющая культуры – понятие «большие». В структуре больших компаний необходима должность Chief Data Officer, задача которого –  интегрировать data mindset в компанию. Анна советует называть «проекты» «продуктами» и формировать кросс-функциональные продуктовые команды.

Мы хотим прийти к двум целям в R&D: когда R&D занимается внутренними инновациями либо приобретением стартапов и их дальнейшей венчурной оценкой инвестиций CVC. Если это хорошо построенная CVC, наверняка какой-то из стартапов будет успешным

В компаниях, которые позиционируют себя как data driven software, обязаны быть свои разработки и свой софт, иначе будет страдать скорость, экспертиза, возникнут проблемы с вовлеченностью и устойчивостью. Такая компания не будет собой управлять, ею будут управлять разработчики на аутсорсе.

Цель 1+1 media сегодня – стать data driven software компанией. Для этого на «Плюсах» запущен собственный R&D. Пока он небольшой, но планы у медиагруппы наполеоновские, приоткрывает занавес Анна Ткаченко: «Мы хотим прийти к двум целям в R&D: когда R&D занимается внутренними инновациями либо приобретением стартапов и их дальнейшей венчурной оценкой инвестиций CVC. Если это хорошо построенная CVC, наверняка какой-то из стартапов будет успешным», – акцентирует Анна.

Каждый раз, когда у вас есть какая-то гипотеза, стоить применять методологию design thinking – это новая философия, культура родом из Стэнфорда, которая распространилась по всему миру. Согласно design thinking, компания обязана обращать внимание именно на нужды своего потребителя, а не на мнения экспертов. Эта методология особенно полезна для создателей контента.

🗒 Битва миров: 1+1 media и StarLightMedia об эволюции в digital и своей роли в ней

Директор по развитию и коммерческий директор дивизиона Pay TV&Digital StarLightMedia Виталий Чирков и Николай Фаенгольд в своем докладе поставили цель развеять три главных мифа digital-среды о медиаконтенте: 1) никто не смотрит телевизор; 2) никто не платит за контент; 3) ТВ-реклама сокращается.

🗒 Битва миров: 1+1 media и StarLightMedia об эволюции в digital и своей роли в ней

Николай Фаенгольд и Виталий Чирков. Фото: DGTL Marathon #3

Аудитория ТВ-каналов действительно падает, но это падение незначительное: TVR из года в год проседает всего на 4%. Несмотря на распространенное пиратство, большинство пользователей все больше платит за контент.

🗒 Битва миров: 1+1 media и StarLightMedia об эволюции в digital и своей роли в нейКак результат, рынок Pay TV к 2021-му, по прогнозам телегруппы, сравняется с рынком телерекламы ($319,8 млн и $311,2 млн соответственно). Рынок ТВ-рекламы медленно, но растет. Он составит $311,2 млн в 2021-м против $246,2 млн в 2019-м.

🗒 Битва миров: 1+1 media и StarLightMedia об эволюции в digital и своей роли в ней

Николай Фаенгольд. Фото: DGTL Marathon #3

«Когда два года тому назад мы (медиагруппы) начали сотрудничать с рынком Pay TV, он был в разы меньше: провайдеры практически за бесплатно представляли ТВ-услуги. Но теперь мы думаем, что в 2023-м он составит $400 миллионов. Но самое интересное произойдет в 2021-м: рынок Pay TV сравняется с рынком телерекламы. Мы будем брать деньги с двух рынков, чтобы производить контент», – говорит Николай Фаенгольд.

Учитывая все это, сегодня у индустрии есть уникальный шанс создать условия для начала производства украинского Pay TV контента. Сколько стоит сериальный контент? Обычный сериал для ТВ – $50 тысяч за серию, хороший сериал, как «Слуга народу», – порядка $150 тысяч за серию.

🗒 Битва миров: 1+1 media и StarLightMedia об эволюции в digital и своей роли в нейТелеканалам нужно показать такой сериал 6 раз в эфире, чтобы отбить потраченные на его производство деньги, говорит Виталий Чирков. Но иногда и этого бывает мало.

🗒 Битва миров: 1+1 media и StarLightMedia об эволюции в digital и своей роли в ней

Виталий Чирков. Фото: DGTL Marathon #3

Цены за сериалы для интернет-сервисов начинаются от $300 тысяч и доходят до миллионов, как у «Игры престолов». «Если говорить о Hulu, у них в году 35-50 премьерных продуктов, раз в неделю-две у них есть премьеры. У Netflix – около 350-ти: по одному-двум новым продуктам в день они выпускают», – акцентирует Виталий Чирков, соообщив также, сколько ТВ зарабатывает помимо рекламы. Если объем рынка телерекламы в этом году составит $246 млн, то на интернет-рекламе в телеконтенте на YouTube и своих сайтах все 4 телегруппы в прошлом году зарабатали примерно $15 млн в год. Столько же ($15 млн) телегруппам приносит рынок Pay TV – дистрибуция каналов провайдерами платной ТВ-услуги.

Если взять средний бюджет одной серии ($100 тысяч) и разделить его на доходы от телерекламы, интернет-рекламы и Pay TV, то телеканалы могут снимать 400 минут в день. На интернет-деньги и деньги от Pay TV можно снимать по 25 минут сериала в день. При условии, что все деньги уйдут только одному игроку и ничего другого, кроме сериалов, он показывать не будет. Сегодняшних денег, которые приносят ТВ все источники доходов, хватает на то, чтобы вырабатывать 7,5 часов качественного контента на все телеканалы.

🗒 Битва миров: 1+1 media и StarLightMedia об эволюции в digital и своей роли в ней

Виталий Чирков отмечает пересечение рынка Pay TV и Digital. В телегруппе делают большую ставку на рынок ОТТ: количество абоненторв ОТТ-услуги вырастет с нынешних 350 тысяч до почти 2 млн в течение 4-х лет.

🗒 Битва миров: 1+1 media и StarLightMedia об эволюции в digital и своей роли в нейПреимущества ОТТ – это, в первую очередь, «мобильная технология» с двухсторонней индивидуальной связью через приложение. Также ОТТ дает возможность транслировать HD-версии телеканалов. Кроме того, только в ОТТ существуют технологии catch up и catch forward, которые позволяют транслировать эфир телеканала в записи (catch up) или предлагать зрителю допремьерный показ (catch forward). Еще один плюс – отсутствие рекламы и возможность смотреть video everywhere (при наличии интернета).

🗒 Битва миров: 1+1 media и StarLightMedia об эволюции в digital и своей роли в нейРазвитию ОТТ в Украине сегодня мешают такие факторы: низкая «digital-грамотность» населения – только 50% населения имеют Smart TV и только 25% знают об «умном» телевизоре; качество интернета – скоростной интернет по сути работает только в Киеве и городах-миллионниках; всеядное пиратство – в Украины не было традиции платить за телеконтент.

🗒 Битва миров: 1+1 media и StarLightMedia об эволюции в digital и своей роли в нейВ целях телегруппы на ближайшее будущее – развитие UI/UX (проектирование любых пользовательских интерфейсов, в которых удобство использования так же важно, как и внешний вид). Большим драйвером роста будет запуск 5G. Кроме того, телегруппа намерена продолжать снимать контент, она ставит цель уничтожать пиратов.

🗒 Битва миров: 1+1 media и StarLightMedia об эволюции в digital и своей роли в нейТелегруппы 1+1 media и StarLightMedia уже не впервые публично делились своим видением будущего в digital и кооперации с ним. О том, как они взаимодействуют с digital, «Телекритика» писала в марте, освещая конференцию UADigitals-2019. 

Фото: DGTL Marathon #3

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