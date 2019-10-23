Томаш Фиала инвестировал в медиахолдинг «Новое время» $10 миллионов

Глава инвестиционного фонда Dragon Capital Томаш Фиала инвестировал в медиахолдинг «Новое время», который объединяет одноименный сайт, еженедельный журнал и информационную радиостанцию, $10 миллионов. Также он сообщил о целях медиахолдинга выйти «в ноль» в течении 3-4 лет. Об этом он сообщил в интервью liga.net.

«Инвестировано уже более $10 млн. Планируем выйти на безубыточность в течение 3-4 лет», — отметил Томаш Фиала.

Изначальный бизнес-план предполагал, что медиахолдинг выйдет «в плюс» через три года: «Когда мы в 2014-м, сразу после Революции достоинства, договаривались с Виталием Сычем (главный редактор НВ, — ред), то первый бизнес-план предполагал, что через три года мы выйдем на безубыточность. Уже прошло 5 лет и пока этого нет. Но мы активно инвестируем в этот бизнес, развивая новые направления. Это уже большая компания — 150 человек. Результаты хорошие и по охвату, и по качеству контента. Мы продолжаем эту тему поддерживать», — добавил бизнесмен.

Томаш Фиала не считает медиа бизнесом: «Если бы мы смотрели на НВ как на бизнес, то мы бы его не делали, потому что 20% рентабельности там нет. С другой стороны, мы следим за финансовыми результатами, у менеджмента есть четкая мотивация и желание максимизировать доходы и выйти на прибыльность в обозримом будущем», — отметил он.

Тем не менее, бизнесмен не планирует продавать «НВ»: «Не будем продавать. От кого может сейчас поступить предложение — западные, независимые, профессиональные медиаинвесторы сейчас, к сожалению, не интересуются нашим рынком. Потому что бизнеса в Украине нет. А продавать это какому-то украинскому олигарху — точно нет. Мы никогда не будем этого делать, это не та ценность, ради которой мы создавали НВ», — добавил он.

Вместе с тем, Томаш Фиала опроверг информацию издания Liga.net про якобы переговоры о покупке телеканала «24» мэра Львова и лидера «Самопомочі» Андрея Садового, аргументируя это тем, что ТВ проигрывает интернету: «Мы не вели переговоры с каналом «24». Мы телевидение анализировали, но решили не инвестировать в него по разным причинам. Мы считаем, что телевидение будет падать, у нас переизбыток каналов, основная аудитория у них 60+. Коммерчески успешными они никогда не будут и не могут быть. Мы не видим смысла инвестировать в телевидение. (…) Мы его не рассматривали как политику. У нас есть контент и чтобы расширить доступ к нему, мы смотрим на все каналы дистрибуции: телевидение пока имеет самый большой охват, но это ненадолго, интернет уже скоро его обгонит. Как я сказал, в Украине каналов переизбыток, доля самого большого новостного канала — 2%, все остальные — меньше процента. Это очень мало. Идти туда и конкурировать — мы не видим в этом ни экономического, ни другого смысла», — резюмировал Томаш Фиала.

Напомним, в августе Евгений Киселев вернулся в качестве ведущего на «Радио НВ».

Фото: НВ