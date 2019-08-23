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Киселев подтвердил сотрудничество с «Радио НВ»

от Telekritika
От Telekritika 243
Главная Новости Киселев подтвердил сотрудничество с «Радио НВ»

Ведущий пока не определился с форматом программы

Ведущий Евгений Киселев, который 22 августа в прямом эфире авторской программы «Итоги» заявил об уходе с Прямого канала, будет сотрудничать с «Радио НВ». Эту информацию ведущий эксклюзивно подтвердил «Телекритике». По словам Киселева, он еще не определился с форматом программы, ведется переговорный процесс. Ранее, в 2018 году, Евгений Киселев уже вел программу на «Радио НВ».

В комментарии «Телекритике» главный редактор радиостанции Валерий Калныш сообщил, что сотрудничество начинается через неделю: «Со 2 сентября, когда начинаем новый сезон».

Отметим, после своего заявления об уходе с Прямого канала Киселев сообщил «Телекритике», что открыт к предложениям как со стороны радиостанций, так и со стороны телеканалов. Позже на «Радио НВ» появилась информация о сотрудничестве с ведущим.

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