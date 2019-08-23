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🔥Евгений Киселев открыт к сотрудничеству с радио и ТВ

от Telekritika
От Telekritika 802
Главная Новости 🔥Евгений Киселев открыт к сотрудничеству с радио и ТВ

Ведущий не покидает журналистику.

Ведущий Евгений Киселев, который 22 августа в прямом эфире своей авторской программы «Итоги» заявил об уходе с Прямого канала, не покидает журналистику. Об этом он сказал в комментарии «Телекритике».

На вопрос «Телекритики», рассматривает ли он варианты сотрудничества с другими телеканалами или радиостанциями, ведущий ответил: «Смотря что предложат». Он также подтвердил, что абсолютно открыт к предложениям.

Ранее «Детектор медиа» со ссылкой на свои источники писал о том, что ведущий, возможно, возобновит свое сотрудничество с «Радио НВ».

«Телекритика» попросила Евгения Киселева прокомментировать его возможное сотрудничество с «Радио НВ».

«Я не ухожу на радио. Если меня позовут на “Радио НВ” раз в неделю вести программу, я не откажусь. Но причина моего ухода с Прямого канала не имеет отношения к вдруг вспыхнувшему у меня желанию выступать на какой-либо радиостанции», – сказал ведущий.

Напомним, Евгений Киселев начал работать на Прямом канале в 2017 году.

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