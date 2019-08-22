Евгений Киселев заявил об уходе с Прямого канала

22 августа в прямом эфире авторской программы «Итоги» на «Прямом» ведущий Евгений Киселев заявил о своем уходе с канала. «Хочу сделать небольшое, возможно, неожиданное для зрителя отступление. Так вышло, что мои имя и фамилия прочно ассоциируются со словом «Итоги»… Программа кочевала со мной по многим каналам 11,5 лет… Я не ожидал, что в 2017-м на Прямом «Итоги» начнут новую жизнь, причем в двух версиях – еженедельные и ежедневные. Но все когда-то заканчивается. И вот заканчивается и моя работа на канале в качестве ведущего «Итогов». Сегодня их последний выпуск. Я ухожу, чтобы заняться другими проектами, в том числе начать писать большую книгу, работу над которой я уже давно задумал, но эта работа трудно совмещается с работой на крупном информационном канале. Так что сегодня, повторяю, это мой последний выпуск на Прямом канале», – сказал ведущий в эфире. Один из достоверных источников «Телекритики» также подтвердил эту информацию.

Напомним, ранее в СМИ уже сообщалось об увольнении Киселева с Прямого канала, но в итоге эта информация не подтвердилась.