Тигран Мартиросян уходит с телеканала Мураева — источник

С информационного телеканала «Наш», который находится в орбите влияния экс-нардепа Евгения Мураева, уходит один из топ-менеджеров, а также ведущий программ канала – Тигран Мартиросян. О кадровых изменениях сообщает источник «Телекритики», не уведомляя о причинах. Последние два месяца на телеканале появляется Дмитрий Носиков – бывший генеральный продюсер телеканала ТВі. В каком статусе работает Дмитрий Носиков на канале, источник не уточняет.

Глава пресс-службы телеканала Евгения Баранская не смогла ответить на вопросы «Телекритики» относительно кадровых изменений. Тигран Мартиросян в комментарии «Телекритики» не опроверг и не подтвердил озвученную информацию о своем уходе, сославшись на отпуск в Париже. Официального назначения Дмитрия Носикова на канал «Наш» не было. В комментарии «Телекритике» он сообщил, что предоставляет каналу некие консалтинговые услуги чуть более 2-х месяцев: «Мне должность не нужна. Мы — креативное агентство, производим стратегию и формы, каналом не управляем, предоставляем только консалтинговые услуги. Агенство имени меня, для западных клиентов klvr.pro. Подробности сотрудничества с Мураевым не могу разглашать, я с командой — под соглашением о неразглашении», — отметил Дмитрий Носиков, не уведомив, о каком именно консалтинге идет речь.

У Дмитрия, как уточняют источник «Телекритики», есть некий конфликт с Еленой Рудик, которая была против его назначения.

Нардеп «Слуги народа» Александр Дубинский сообщает, что телеканал продан «Медиа Группе Украина» Рината Ахметова для запуска телеканала «Украина 24».

Этой осенью Евгений Мураев регулярно опровергал слухи о продаже телеканала.

Тигран Мартиросян значится директором компании «Наша Прага», по лицензии которой до ноября включительно велось вещание телеканала «Наш». Сегодня телеканал осуществляет спутниковое вещание под лицензией компании «Наш 365», директор которой Елена Рудик.

В реестре предприятий Тигран Мартиросян остается директором компании «Наша Прага». Тигран Мартиросян числится на сайте телеканала как ведущий ежедневной программы «Час» и еженедельной — «Итоги», а также в графе «топ-менеджмент» как руководитель телеканала «Наш». В том время как Елена Рудик значится генеральным директором канала. Последний выпуск программы «Час» с участием Тиграна Мартиросяна вышел в четверг, 5 декабря. С этой недели вместо программы «Час» в 21:00 выходит программа «Наш вечер» с Артемом Никифоровым и Анастасией Гусаревой.

Дмитрий Носиков с лета 2018-го по май 2019-го был генеральным продюсером телеканала ТВі, который связывают с донецким бизнесменом Виталием Кропачевым, неофициальным «куратором» государственного энергетического сектора при президенте Петре Порошенко. В мае 2020-го Дмитрий Носиков заявил о том, что покидает телеканал вместе со своей командой. Полноценного вещания канал тогда так и не запустил. При Носикове ТВі видоизменил название на TVi, вещатель должен был стать аполитичным каналом для женской аудитории со слоганом «TVi: справжні історії». Носиков был несколько месяцев генпродюсером телеканала NewsOne в 2017-м, когда им владел Евгений Мураев. Также Носиков был советником экс-министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, политконсультантом экс-нардепа БПП Игоря Кононенко.

Официально компания «Наша Прага» принадлежит Владимиру Мураеву – отцу экс-нардепа Евгения Мураева. В прошлом году Владимир Мураев оказался в центре внимания после обнародования в СМИ его страницы в «Одноклассниках», где он регулярно делал перепосты уведомлений со страниц антиукраинских пабликов, на которые подписан. По данным канала «24», кипрская компания по структуре собственности нового вещателя связана с российским «Промсвязьбанком», который обслуживает финансовые операции Министерства обороны России. Канал «Наш» данную информацию опровергал.

Напомним, информационный телеканал «Наш» начал самовольное вещание на частотах женского спутникового развлекательного канала «Макси-ТВ» 7 ноября 2018-го, после чего получил предупреждение от Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. В конце марта регулятор обратился в суд с просьбой аннулирования лицензии канала. В конце мая суд приостановил производство по делу аннулирования лицензии вещателя до вступления в законную силу судебного решения по делу, предметом которого является обжалование предупреждения. Уже 30 октября Нацсовет выдал ООО «Наш 365» спутниковую лицензию на вещание информационного телеканала «Наш». Компания «Наш 365» официально принадлежит 6 менеджерам канала, доля владения которых составляет по 16,67%: Евгении Баранской (директор отдела маркетинга и PR), Евгению Дудику (генпродюсер), Роксолане Завинской (шеф-редактор), Ангелине Пичик (ведущая), Елене Рудик и Ольге Химьяк (выпускающий редактор).

UPD от 20:10. Елена Рудик в ответ на запрос «Телекритики» сообщила о роли Дмитрия Нисикова на канале: «Мартиросян находится в отпуске. Дмитрий Носиков не работает у нас на телеканале. Он консультирует в графическом оформлении и IT-инструментах. На телеканале готовится запуск новых проектов. И со вчерашнего дня меняется постепенно «одежда» телеканала».

Фото: Facebook канала «Наш»

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