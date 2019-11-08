Телеканал Рабиновича сменил совладельца

Спутниковый информационный телеканал «Рабинович ТВ» (ООО «Ньюс нетворк»), который находится в сфере влияния народного депутата «Оппозиционной платформы – За жизнь» Вадима Рабиновича сменил совладельца. Вместо Эвелин Софи Жубер с Сейшельских островов владельцем 50% телеканала стал житель Киева Юрий Олексиенко. Соответствующие изменения 7 ноября были внесены в лицензию телеканала Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания.

Причина смена собственности не уведомлялась, представителей вещателей не заседании не было. За данное решение члены регулятора проголосовали единогласно и без обсуждения.

Своей долей в компании «Ньюс нетворк» Юрий Олексиенко владеет через британскую компанию «Лонгера лимитед», второй половиной телеканала владеет напрямую Вадим Рабинович. Британская компания появилась в структуре собственности канала в 2016 году. Ее бенефициаром была Эвелин Софи Жубер с Сейшельских островов с регистрацией в Лондоне. По данным ресурса Оpendatabot изменения в структуре собственности произошли 3 октября.

Напомним, 30 октября регулятор отказал в продлении срока действия цифровой лицензии киевскому телеканалу «Всі новини», который находится в сфере влияния Вадима Рабиновича.

Отметим, Вадим Рабинович кроме «Рабинович ТВ» влияет на новостной портал MIGnews и спутниковый музыкальный телеканала OTV (через Андрея Алешина – его помощника в Верховной Раде и бизнес-партнера).

Фото: pixabay

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