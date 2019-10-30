Нацсовет аннулировал лицензию телеканала Рабиновича

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 30 октября отказал в продлении срока действия лицензии киевскому региональному телеканалу «Всі новини» (ООО «Медіамережі»), который находится в сфере влияния народного депутата партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадима Рабиновича. Вещатель не вложился в отведенные законом сроки подачи документов на продление лицензии. Также у телеканала было две непогашенные санкции от Нацсовета в форме предупреждения.

За решение не продлевать лицензии проголосовало пять членов Нацсовета. Во время голосования воздержались Александр Ильяшенко (предлагал простить вещателю нарушения и продлить лицензию) и Максим Оноприенко (свою позицию не высказывал). Также на заседании отсутствовал Валентин Коваль.

Цифровая лицензия телеканала на региональное вещание в Киеве вышла 3 октября 2019-го, она была выдана вещателю 3 октября 2012-го, после выигрыша на региональном цифровом конкурсе, который проводил Нацсовет. По закону лицензия вещателя остается действительной (после истечения срока ее действия в том числе) до момента принятия регулятором решения о продлении или не продлении лицензии. Таким образом, телеканал обязан приостановить вещание в цифровой сети «Зеонбуд» после вступления решения в силу (обычно решения Нацсовета вступают в силу после публикации, на второй день).

В Нацсовете отмечают, что канал «Всі новини» подал заявление на продление срока действия лицензии на вещание с опозданием на 173 дня, также у вещателя есть два предупреждения от 29 августа 2018-го и 28 марта 2019-го. Они не отменены в судебном порядке, а потому действуют. Согласно законодательству, телерадиовещатели обязаны подать заявления на продление своих лицензий в установленные сроки – на раньше 240 дней и не позднее 180 дней до окончания строка действия лицензии.

На заседании Нацсовета телеканал представлял член редакционного совета телеканала Андрей Дегтярев – гражданский муж экс-члена Нацсовета Ларисы Мудрак, а также юрист вещателя. Оба пытались убедить членов Нацсовета, что документы о продлении лицензии были поданы в срок, но не были доставлены почтовым сервисом. Узнав о недоставке документов от представителя аппарата Нацсовета, телеканал подал их снова, опоздав со сроком. Кто именно сообщил о изначальной недоставке документов, представители телеканала не смогли объяснить членам Нацсовета.

Последний год «Всі новини» ретранслировал спутниковый новостной телеканал News Network, который также входит в орбиту влияния Вадима Рабиновича, формально заменив логотип News Network на «Всі новини». Юридическое лицо «Всі новини» — ООО «Медіамережі»- принадлежит ООО «Концерн «Українські захисні технології» (99,99%), который, в свою очередь, напрямую принадлежит Иосифу Аксельруду – исполнительному директору Всеукраинского еврейского конгресса и помощнику Вадима Рабиновича на общественных началах в предыдущем созыве Верховной Рады. Он также значится директором телеканала и его компании-собственницы. Еще 0,01% канала записана на Андрея Алешина – помощника Вадима Рабиновича и его бизнес-партнера, который также владеет половиной музыкального телеканала OTV (вторая половина – у экс-нардепа БПП Александра Бригинца).

В сфере влияния Вадима Рабиновича находятся также такие медиаактивы: новостной портал MIGnews, 50% спутникового музыкального телеканала OTV и 50% спутникового новостного телеканала News Network (второй половиной официально владеет житель Киева Юрий Олексиенко).

Отметим, в 2013-2017 годах киевский цифровой канал «Всі новини» вместе со львовским цифровым каналом-двойником «Захід новини» входили в медиахолдинг «Вести Украина», который связывали с экс-министром доходов и сборов времен Виктора Януковича Александром Клименко. После каналы были проданы. Изначально телеканалы получили места в региональной «цифре» на конкурсе Нацсовета в сентябре 2012 года: тогда они принадлежали холдингу ESG Юрия Каплуненко – мужа экс-члена регулятора Оксаны Головатенко. СМИ тогда писали о признаках коррупции данного конкурса, телеканалы до момента продажи вели так называемое тестовое вещание, не производя собственного продукта.

Учитывая непродления киевской цифровой лицензии «Всі новини», Нацсовет обязан провести новый конкурс на место телеканала в киевской цифровой сети «Зеонбуда». Среди местных телеканалов Киева без цифровых лицензий остались два аналоговых телеканала – «Перший київський» (ООО «ТРК «Купол»), который связывают с одесским застройщиком Владимиром Галантерником и «Правда тут Київ» (ООО «ТРК «Академія»/ТОВ «ТРК «Сатурн») легкоатлета Ивана Гришина и владельца ирпинского провайдера «Бест» и местного медиахолдинга «Погляд» Александра Зиневича.

Фото: Александра Йорк